PSB e aliados fecham chapa majoritária de Simone Tebet em SP
Indicações de PT e PDT para a suplência selam o desenho de frente ampla da esquerda
Após negociações com os partidos aliados, a Executiva nacional do Partido Social brasileiro (PSB) definiu os nomes que vão integrar a chapa majoritária de Simone Tebet ao Senado por São Paulo, com a indicação de Laio Moraes (PT) para a primeira suplência e Marcelo Barbieri (PDT) como o segundo suplente.
Com a definição, a equipe de campanha da ex-ministra de Lula, avalia que a composição da chapa está alinhada ao compromisso assumido pelos partidos de construir uma frente ampla em defesa da democracia, justiça social e unidade das legendas de centro-esquerda no maior colégio eleitoral do país.
Além de Tebet, o presidente Lula tenta emplacar na disputa pelo Senado em São Paulo, a também ex-ministra Marina Silva (REDE). Nas mais recentes pesquisas de intenção de voto, as duas representantes do governo federal no pleito, aparecem dividindo a preferência do eleitorado paulista.