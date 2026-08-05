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Política

PSB e aliados fecham chapa majoritária de Simone Tebet em SP

Indicações de PT e PDT para a suplência selam o desenho de frente ampla da esquerda

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 17h44 | Atualizado em 5 ago 2026, 21h38
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PSB formaliza chapa de Simone Tebet ao Senado por São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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PSB e aliados fecham chapa majoritária de Simone Tebet em SP Priorizar nos meus resultados Google

Após negociações com os partidos aliados, a Executiva nacional do Partido Social brasileiro (PSB) definiu os nomes que vão integrar a chapa majoritária de Simone Tebet ao Senado por São Paulo, com a indicação de Laio Moraes (PT) para a primeira suplência e Marcelo Barbieri (PDT) como o segundo suplente.

Com a definição, a equipe de campanha da ex-ministra de Lula, avalia que a composição da chapa está alinhada ao compromisso assumido pelos partidos de construir uma frente ampla em defesa da democracia, justiça social e unidade das legendas de centro-esquerda no maior colégio eleitoral do país.

Além de Tebet, o presidente Lula tenta emplacar na disputa pelo Senado em São Paulo, a também ex-ministra Marina Silva (REDE). Nas mais recentes pesquisas de intenção de voto, as duas representantes do governo federal no pleito, aparecem dividindo a preferência do eleitorado paulista.

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