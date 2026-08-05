PSB e aliados fecham chapa majoritária de Simone Tebet em SP

Ler Resumo





O PSB formalizou a chapa de Simone Tebet ao Senado por São Paulo, indicando Laio Moraes (PT) e Marcelo Barbieri (PDT) como suplentes. A campanha vê a composição como parte de uma frente ampla em defesa da democracia, buscando unidade das legendas de centro-esquerda. Lula também busca eleger Marina Silva, e ambas dividem a preferência eleitoral, prometendo uma disputa acirrada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Após negociações com os partidos aliados, a Executiva nacional do Partido Social brasileiro (PSB) definiu os nomes que vão integrar a chapa majoritária de Simone Tebet ao Senado por São Paulo, com a indicação de Laio Moraes (PT) para a primeira suplência e Marcelo Barbieri (PDT) como o segundo suplente.

Com a definição, a equipe de campanha da ex-ministra de Lula, avalia que a composição da chapa está alinhada ao compromisso assumido pelos partidos de construir uma frente ampla em defesa da democracia, justiça social e unidade das legendas de centro-esquerda no maior colégio eleitoral do país.

Além de Tebet, o presidente Lula tenta emplacar na disputa pelo Senado em São Paulo, a também ex-ministra Marina Silva (REDE). Nas mais recentes pesquisas de intenção de voto, as duas representantes do governo federal no pleito, aparecem dividindo a preferência do eleitorado paulista.