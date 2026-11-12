PSB aprova início de negociações para formar federação com o PDT

O Diretório Nacional do PSB aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira, uma deliberação que dá aval para o início das tratativas sobre uma federação com o PDT, além de autorizar a inclusão de outros partidos do campo progressista nessa articulação.

A decisão, anunciada em reunião com lideranças da sigla — como o presidente nacional da legenda, João Campos, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin —, segundo o partido, tem por objetivo fortalecer o campo democrático e consolidar um projeto de desenvolvimento econômico aliado à justiça social.

Além disso, a estratégia política reforça a sustentação da base governista para o próximo mandato. Nas eleições deste ano, o PDT não superou a cláusula de barreira, e as lideranças da legenda enxergam na provável federação com os pessebistas a chance de sobrevivência política do grupo.