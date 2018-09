O PRTB desistiu de formalizar recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que o candidato a vice-presidência general Hamilton Mourão substitua o companheiro de chapa Jair Bolsonaro (PSL) em debates eleitorais em emissoras de rádio e televisão.

A informação é do próprio PRTB. Segundo a assessoria de imprensa do partido, não houve encaminhamento de recurso formal à Justiça Eleitoral. O partido fez uma consulta informal à Corte e foi orientado no sentido de que “as tratativas (sobre a possibilidade de Mourão substituir Bolsonaro) sejam feitas diretamente com as emissoras”.

Hamilton Mourão afirmou que não irá “substituir Bolsonaro em nada” e que nesta segunda-feira, 17, cumprirá agenda própria em São Paulo, “com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), com o pessoal da construção civil, Secovi (Sindicato da Habitação) e com o (Levy) Fidelix”.

O general mostrou-se satisfeito com a recuperação de Jair Bolsonaro. “Uma maravilha o trabalho que os médicos fizeram tanto em Juiz de Fora (MG) quanto no hospital Albert Einstein”, disse ao assinalar a “força de vontade e a compleição física de Bolsonaro”.