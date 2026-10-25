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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 51,78% 64.239.310 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,22% 59.817.980 VOTOS
Presidente
99,98%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
PSD - 55 Omar Aziz 61,41% 1.273.834 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,59% 800.308 VOTOS
GOVERNADOR - AM
99,99%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
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UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Política

Prorrogação do horário de votação gera insegurança jurídica, diz Marco Aurélio Mello

Ex-ministro do STF concedeu entrevista ao vivo para a VEJA+TV na noite deste domingo, 25

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 19h12
Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF
Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF (./VEJA)
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Prorrogação do horário de votação gera insegurança jurídica, diz Marco Aurélio Mello Priorize VEJA no Google

A prorrogação do horário de votação do segundo turno de 2026, determinada inicialmente pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), gera insegurança jurídica, segundo Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro da Suprema Corte.

“O Supremo não é protagonista, ele é responsável pela decência das leis, que é a Constituição Federal. É importante observar o ordenamento jurídico; regras estabelecidas são para serem cumpridas, e não pode haver decisão em cima do laço, ou seja, quando já em curso o jogo eletivo ou jogo democrático das eleições, isso é muito ruim, gera insegurança jurídica. E, aí, o Supremo vai para a vitrine e o estilingue funciona. É péssimo em termos institucionais”, declarou Mello em entrevista para a VEJA+TV.

“Em primeiro lugar, decisão judicial é para ser cumprida. Agora, é importante observar as regras estabelecidas do estado [democrático] de Direito. Os princípios. E, aí, nós temos um balizamento temporal que não pode ser afastado mediante requerimento desse ou daquele segmento político”, complementou Mello.

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