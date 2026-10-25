Prorrogação do horário de votação gera insegurança jurídica, diz Marco Aurélio Mello

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A prorrogação do horário de votação para 2026, determinada por Cristiano Zanin, gera insegurança jurídica, alerta Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF. Ele critica a mudança “em cima do laço”, enfatizando que regras estabelecidas devem ser cumpridas e que o STF não deve ser protagonista, mas guardião da Constituição.

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A prorrogação do horário de votação do segundo turno de 2026, determinada inicialmente pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), gera insegurança jurídica, segundo Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro da Suprema Corte.

“O Supremo não é protagonista, ele é responsável pela decência das leis, que é a Constituição Federal. É importante observar o ordenamento jurídico; regras estabelecidas são para serem cumpridas, e não pode haver decisão em cima do laço, ou seja, quando já em curso o jogo eletivo ou jogo democrático das eleições, isso é muito ruim, gera insegurança jurídica. E, aí, o Supremo vai para a vitrine e o estilingue funciona. É péssimo em termos institucionais”, declarou Mello em entrevista para a VEJA+TV.

“Em primeiro lugar, decisão judicial é para ser cumprida. Agora, é importante observar as regras estabelecidas do estado [democrático] de Direito. Os princípios. E, aí, nós temos um balizamento temporal que não pode ser afastado mediante requerimento desse ou daquele segmento político”, complementou Mello.