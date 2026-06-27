🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Política

Programa Agora Tem Especialistas entra na mira do TCU, que vê risco de esgotamento do projeto

Tribunal fez auditoria em programa que investiu R$ 3,3 bi em 2025 e cuja meta era desafogar filas de espera de pacientes e agilizar cirurgias na rede pública

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 16h06
SUS: cobrança ilegal faz Justiça condenar médico
SUS: Programa Agora Tem Especialistas está na mira do TCU (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Programa Agora Tem Especialistas entra na mira do TCU, que vê risco de esgotamento do projeto Priorize VEJA no Google

Menina dos olhos do atual mandato do presidente Lula na área da Saúde, o programa Agora Tem Especialistas entrou na mira do Tribunal de Contas da União (TCU), que realizou uma auditoria no projeto e analisou se a política de saúde tem contribuído, por exemplo, na efetiva redução das filas de pacientes que buscam socorro no Programa Único de Saúde (SUS) e se consultas, exames e cirurgias eletivas demandadas estão sendo realizadas a contento. Apenas no ano passado, o programa recebeu 3,3 bilhões de reais em recursos.

Foram analisadas informações em nível federal, estadual e municipal entre os anos de 2023 e 2025, realizadas entrevistas em secretarias estaduais e municipais e analisados mais de 768 milhões de registros de dados de saúde. “A constatação mais crítica, contudo, é a de que o programa bateu em um ‘teto’. O ritmo de crescimento do volume total de cirurgias realizadas, que foi de 20,3% nos anos de 2023 e 2024, sofreu uma severa desaceleração, caindo para apenas 4,5% em 2025”, diz o relator do caso, ministro Bruno Dantas.  “O modelo de apenas injetar mais dinheiro para pagar procedimentos avulsos apresenta sinais de esgotamento, a ponto de o seu impacto real ter se tornado marginal”, completa.

Ao final o TCU concluiu, entre outros pontos, que:

Siga
  • Houve redução no tempo de espera na maioria dos procedimentos de maior volume, mas pelo menos metade dos usuários esperou mais de 180 dias para ter acesso a cerca de 10% dos procedimentos registrados na Rede Nacional de Dados em Saúde, responsável por interligar sistemas de saúde em todo o país.
  • Quase metade dos municípios brasileiros sequer integra a rede de dados do governo federal e apenas 21,3% cumprem a obrigatoriedade do envio diário de informações.
  • Cerca de 20% dos procedimentos oncológicos eletivos tiveram tempo de espera superiores a 60 dias, teto estabelecido em lei para o início do tratamento de cânceres no sistema público.
  • Há indícios de que o programa potencializou o crescimento da produção de cirurgias eletivas e pode estar à beira do limite de capacidade se mantidas as condições atuais de funcionamento do Agora Tem Especialistas.
  • A ausência de orientações mínimas para estimativa do tamanho das filas declaradas pelos entes federativos e para programação de cirurgias contribui para que não se saiba ao certo o tamanho do gargalo enfrentado pela política pública.
  • Há distribuição territorial desigual de médicos especialistas.
  • Em 2025, no componente ambulatorial, o programa implementou apenas 6,9% do que foi planejado por estados e municípios e o projeto ainda está concentrado em estados como São Paulo e Minas Gerais.
  • As filas autodeclaradas pelos estados cresceram 76,3% entre 2023 e 2025, em especial por conta de cirurgias de média complexidade.
  • O estado de Santa Catarina, que tem apenas 3,8% da população do país, concentrou 24,3% de toda a cirurgia financiada pelo programa em 2025.
Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Ministério da Saúde
SUS
TCU - Tribunal de Contas da União
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).