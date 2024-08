Professor Carlos Bolsonaro e a plataforma para debater ideias da direita

Filho Zero Dois de Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à reeleição, anunciou nesta semana a criação de uma plataforma na qual pretende discutir com a base de apoio do pai “ideias não compartilhadas” pela direita nas redes sociais. Carlos criou uma página que leva seu próprio nome para abrigar o conteúdo, dividido em análises semanais, lives exclusivas, bate-papo com convidados e a divulgação de artigos. O acesso à plataforma é pago.

“Acabei de criar uma plataforma exclusiva para que nós possamos bater um papo durante a semana, onde possamos explanar ideias que nós normalmente não divulgamos nas redes sociais. Então se você quiser se quiser se inscrever, fazer parte dessa ideia, fazer parte desse círculo de debate, seja bem-vindo”, afirmou o parlamentar, investigado pela Polícia Federal por suspeita de participar de um suposto esquema de espionagem contra adversários políticos durante a gestão de seu pai, caso que ficou conhecido como “Abin paralela”.

Um olho em 2024 e outro em 2026

O Zero Dois também está empenhado em outro projeto, em parceria com o irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele está organizando um evento chamado “Ação Conservadora”, marcado para o dia 10 de agosto, em São Paulo. O encontro tem como objetivo preparar candidatos que apoiam Jair Bolsonaro para as eleições municipais de 2024.

“Conquiste sua candidatura com a estratégia da família Bolsonaro. Sua última chance antes das eleições de 2024”, diz a propaganda no site. “Você irá aprender com Carlos Bolsonaro a estratégia que elegeu o presidente Jair Bolsonaro — e melhor, poderá aplicar na sua candidatura em 2024”, promete. Para participar do evento, o interessado precisará pagar uma taxa de quase R$ 1.000.

Parceiro de Carlos na empreitada, Eduardo destacou a importância da adesão de bolsonaristas ao evento, tendo em vista as eleições presidenciais de 2026, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro está impedido de concorrer. “Eu, junto com meu irmão, Carlos, estamos desenvolvendo um evento especial, direcionado para você que pretende ser candidato nesse ano, ou trabalhar nos bastidores ajudando também nessa atmosfera política. A gente sabe que 2026 passa por 2024”, ressalta o deputado federal.