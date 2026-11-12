Produtor rural não é ‘caloteiro’, reage Aprosoja após fala da presidente do Banco do Brasil

A Aprosoja Brasil, que representa os produtores de soja do país, manifestou repúdio às declarações da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, que atribuiu a produtores rurais de médio e grande porte a prática intencional de inadimplência.

Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira, a entidade defende que o endividamento do campo decorre de fatores econômicos adversos, como quebras de safra, custos elevados de produção e taxas de juros asfixiantes, e não de má-fé dos agricultores. O comunicado aponta ainda que as exigências financeiras excessivas acabam bloqueando o auxílio necessário para que o setor recupere sua estabilidade.

A associação argumenta que os produtores têm histórico sólido de pagamentos e cobrou postura diferente da instituição financeira. “Produtor rural não é caloteiro. A crise do endividamento exige soluções, não acusações”, afirma a entidade no texto.