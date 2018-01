Procurador diz que não vê razões para pedir agora prisão de Lula

Procurador regional da República no Sul do país, Mauricio Gotardo Gerum disse nesta quinta-feira que não vê razão para pedir a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso sua condenação a nove anos e meio de detenção seja confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) na próxima quarta-feira, 24.

Gerum é um dos procuradores do Ministério Público Federal na área de abrangência do TRF4 que cuidam da área criminal e o responsável, nesse processo, por formalizar o pedido caso o petista saia derrotado no julgamento. Lula recorre da condenação à prisão pelo juiz Sergio Moro, no processo envolvendo um tríplex no Guarujá, dentro da Operação Lava Jato.

“O procurador regional da República Mauricio Gotardo Gerum não formalizou, e não vê razões para formalizar, qualquer pedido em relação à prisão cautelar do ex-presidente”, afirma trecho de nota divulgada no site da Procuradoria da República na Região Sul. “Gerum esclarece ainda que, em caso de condenação dos réus da referida ação penal, qualquer medida relativa ao cumprimento de pena seguirá o normal andamento da execução penal, não havendo razões para precipitá-la.”

Em nota divulgada no dia 8 de janeiro, o próprio TRF4 havia esclarecido que Lula não seria preso imediatamente, já que há várias possibilidades de recurso à sua disposição, inclusive no próprio tribunal. “Caso confirmada a condenação, a determinação de execução provisória da pena pelo TRF4 só ocorrerá após o julgamento de todos os recursos do segundo grau”, dizia trecho da nota emitida pela Corte, a segunda instância da Justiça Federal na região Sul.

“Os recursos possíveis são os embargos de declaração, utilizados pela parte com pedido de esclarecimento da decisão, e os embargos infringentes. Este último só pode ser pedido quando a decisão for por maioria e tenha prevalecido o voto mais gravoso ao réu. Por meio deste recurso o réu pode pedir a prevalência do voto mais favorável”, esclareceu o tribunal.

Veja a íntegra da nota do procurador: