Procura-se Carluxo: desde a derrota do pai, vereador não aparece nas redes

Profundo conhecedor do universo virtual, Carlos Bolsonaro, marcou presença nas redes durante toda a campanha eleitoral. Desde o dia 16 de agosto de 2022, data oficial em que se permitiu pedir votos abertamente aos candidatos, o vereador do Rio de Janeiro pelo Republicanos publicou um total de 433 mensagens no Twitter e no Instagram. Desde que Jair Bolsonaro (PL) saiu derrotado das urnas, no entanto, o filho “zero dois” guardou um silêncio maior que o do pai: até o momento não fez nenhuma publicação.

Em média, Carlos costumava postar quase seis mensagens por dia (5,8), entre imagens, vídeos ou textos. O sumiço se torna ainda mais chamativo diante dos protestos antidemocráticos que pipocaram pelas estradas do país, impedindo a livre circulação dos brasileiros.

Carluxo não se manifestou sobre o tema, enquanto o pai pediu que os manifestantes desocupassem as rodovias e fez gestos de que apoiará a transição de governo, encontrando-se com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e com ministros do Supremo.

A última coisa que Carlos Bolsonaro veiculou em suas redes não foi nenhum reconhecimento da vitória de Lula nas urnas, ou algum texto de apoio ao pai, como fizeram os irmãos Flávio e Eduardo. No domingo de eleição, ele redigiu uma mensagem incentivando as blitzes realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em áreas favoráveis ao petista durante o dia da votação.

Deixa eu ver se entendi: a PF e PRF e Polícias Militares em poucos dias apreenderam milhões de reais em operações que coíbem crimes eleitorais, além coibirem outros ilícitos que vão contra a lei, e tem gente achando isso errado? É isso mesmo? — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) October 30, 2022