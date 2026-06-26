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Política

Prisão domiciliar de Bolsonaro pode ser revogada por causa de arma? Especialistas analisam o caso

Eles avaliam o peso do incidente envolvendo arma apreendida com segurança do ex-presidente

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 14h37
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Prisão domiciliar de Bolsonaro pode ser revogada por causa de arma? Especialistas analisam o caso Priorize VEJA no Google

O futuro da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro do debate político e jurídico após o vencimento do prazo inicial da medida e a repercussão do episódio envolvendo uma arma registrada em seu nome, apreendida com um segurança. Durante o programa Os Três Poderes, o professor de Direito Gustavo Sampaio afirmou que o caso deve ser analisado sob critérios estritamente legais, enquanto a editora Laryssa Borges relatou que, nos bastidores, a Procuradoria-Geral da República também adota uma postura de cautela antes de concluir se houve violação das condições impostas ao ex-presidente (este texto é um resumo do vídeo acima).

Para Sampaio, a discussão precisa ser conduzida com base na legislação, e não por fatores políticos ou emocionais. “Eu espero que a apreciação disso pela Primeira Turma e o parecer do PGR sejam todos na direção de impor o primado da legalidade, não das paixões e das emoções”, afirmou.

Segundo o professor, a prisão domiciliar concedida ao ex-presidente decorreu de razões humanitárias relacionadas ao seu estado de saúde e não guarda relação direta com a natureza dos crimes pelos quais foi condenado. Sampaio lembrou que a legislação brasileira prevê os regimes fechado, semiaberto e aberto para cumprimento de pena, enquanto a prisão domiciliar constitui medida excepcional destinada a situações específicas, como idade avançada ou problemas graves de saúde.

O episódio caracteriza uma falta grave?

Na avaliação do professor, o caso concreto não demonstra, por si só, descumprimento das condições impostas ao ex-presidente. Segundo Sampaio, Bolsonaro já possuía regularmente o registro da arma antes da condenação, e o armamento permanecia no interior da residência, situação autorizada pelo Estatuto do Desarmamento para armas devidamente registradas.

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“O órgão da execução no STF é que poderia ter determinado a remoção de eventual arma de fogo localizada no interior da residência. Não o fez”, afirmou. Para ele, diante dessas circunstâncias, “não me parece haver qualquer ilicitude caracterizadora de alguma traição ao motivo da prisão domiciliar”.

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Ao final da análise, o professor concluiu que, sob a ótica jurídica, a tendência seria a manutenção do benefício.

Como a PGR avalia o caso?

Laryssa Borges afirmou que a percepção nos bastidores da PGR segue a mesma linha de cautela. Segundo ela, o entendimento inicial do Ministério Público é de que ainda é necessário esclarecer as circunstâncias envolvendo a arma antes de caracterizar eventual falta grave.

A editora destacou que o armamento não era de uso exclusivo das Forças Armadas e que, conforme alegado pelo segurança abordado, estaria sendo levado para reparo. “Quando a PGR diz ‘em princípio é ok’, não é muito comum que um relator do STF simplesmente ignore o que o Ministério Público está falando”, observou.

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O peso político também entra na equação?

Além da discussão jurídica, Laryssa avaliou que a decisão possui evidente dimensão política. Segundo ela, faltando cerca de cem dias para o primeiro turno das eleições, um eventual retorno de Bolsonaro ao regime fechado poderia fortalecer o discurso de seus aliados.

“Isso daria um palanque ao Flávio Bolsonaro. Isso daria um discurso vitimista que a gente lembra que foi usado longamente por apoiadores do ex-presidente”, afirmou.

Ao mesmo tempo, ressaltou que a Lei de Execução Penal estabelece restrições quanto à posse de armas por condenados, razão pela qual o episódio continua sendo acompanhado com atenção dentro do Supremo.

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Qual é a expectativa para a decisão do STF?

Os participantes do programa concordaram que a tendência, neste momento, é de manutenção da prisão domiciliar.

Ainda assim, Laryssa Borges observou que a decisão dependerá da interpretação do ministro Alexandre de Moraes sobre a existência, ou não, de falta grave capaz de justificar o retorno do ex-presidente a um regime mais rigoroso de cumprimento da pena.

Enquanto Sampaio defendeu que prevaleça uma interpretação estritamente técnica da legislação, a análise apresentada por Laryssa Borges aponta que o Supremo também precisará considerar os efeitos institucionais e políticos de uma eventual mudança na situação jurídica de Jair Bolsonaro às vésperas do início oficial da campanha eleitoral.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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Alexandre de Moraes
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