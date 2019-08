‘Prioridade é proteção dos reféns’, afirma Witzel, pelo Twitter

Estou acompanhando desde cedo, com atenção, o sequestro do ônibus na ponte Rio Niterói. Estou em contato direto com o comando da Polícia Militar, que trabalha para encerrar o caso da melhor maneira possível. A prioridade absoluta é a proteção dos reféns.

— Wilson Witzel (@wilsonwitzel) August 20, 2019