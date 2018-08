O primeiro vídeo produzido pela equipe de mídias digitais do candidato tucano à Presidência, Geraldo Alckmin, faz referências à ‘mudança’ e tenta conquistar o voto dos eleitores mais nacionalistas. No início, a peça – que deve ser lançada nesta segunda – exibe imagens de Alckmin ao lado de figuras como Mário Covas, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Não há narrador: trechos de discursos do candidato foram embutidos no vídeo. “Mudança na saúde, mudança na educação, na segurança pública”, diz ele. Na segunda metade da peça, que tem 1 minuto e 24 segundos, entra o Hino Nacional como trilha sonora. Mais adiante, a bandeira do Brasil e, em primeiro plano, uma faixa verde e amarela. Os símbolos normalmente são associados à campanha de Jair Bolsonaro (PSL), cujo jingle também inclui um trecho do Hino Nacional e cujo material de divulgação costuma fazer uso de uma faixa verde e amarela.

No fim, surgem imagens da convenção que referendou o nome do tucano à Presidência e a frase “Quando todos se unem, um futuro melhor nasce”. O vídeo foi produzida pela equipe de Marcelo Vitorino. Embora a produção do horário eleitoral na TV esteja a cargo de outro marqueteiro, Lula Guimarães, a peça indica o tom que o tucano deve adotar durante a campanha.