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Política

Primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro tem troca de acusações e poucas propostas

Presidenciáveis se enfrentaram pela primeira vez uma semana antes do segundo turno em debate da Band TV neste domingo, 18

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 00h47 | Atualizado em 19 out 2026, 12h14
Lula, com terno azul e gravata listrada verde e amarela, e Tarcísio de Freitas, com terno azul e camisa branca, olham para direções opostas em um fundo azul escuro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, durante debate da Band no domingo, 18 (TV Band/Divulgação)
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O primeiro debate do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, promovido pela Band neste domingo, 18, foi marcado por ataques mútuos e poucas propostas concretas. É o primeiro enfrentamento entre os presidenciáveis nessas eleições — ambos não foram aos debates do primeiro turno. O que predominou foi a troca de acusações entre Lula e Flávio, principalmente sobre os escândalos de corrupção envolvendo os dois e aliados próximos.

Segurança pública, uma das principais preocupações dos brasileiros e tema estratégico para as duas campanhas, foi o primeiro tema a ser debatido. Na pergunta inicial, a jornalista Adriana Araújo apresentou dados sobre roubos de celulares, homicídios e avanço do crime organizado e cobrou dos candidatos três propostas concretas para combater a criminalidade. Flávio prometeu “declarar guerra ao narcoterrorismo”, classificar facções criminosas como organizações terroristas e ampliar o tempo de prisão de líderes do crime. Lula, por sua vez, defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso e a criação de um Ministério da Segurança Pública para coordenar ações da União com estados e municípios. O presidente também repetiu seu bordão de campanha: “Para o trabalhador proteção, para o bandido prisão”.

Um dos poucos temas que teve propostas concretas foi o endividamento dos brasileiros. “No meu governo a gente vai comprar a sua dívida dos bancos. E vai ser por um valor muito menor”, disse Flavio Bolsonaro, que criticou o Desenrola por estar na terceira edição e não ter resolvido o problema. Na edição mais recente, o programa do governo federal fez justamente o que propôs o candidato: compra a dívida direto da instituição bancária, com desconto mínimo de 90%. Lula falou sobre a necessidade de modernizar indústrias, investir em economia verde e no setor digital para acelerar o crescimento do país.

Os candidatos se dedicaram também ao tema da saúde. Lula relembrou os mais de 700 mil mortos durante a pandemia e apontou a responsabilidade da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa estatística. Já Flávio disse que, se for eleito, vai indicar para a pasta da Saúde o médico Claudio Lottenberg, que é diretor do Conselho do Albert Einstein.

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Trocas de acusações

Os presidenciáveis trocaram acusações sobre grandes escândalos de corrupção nos quais eles próprios ou pessoas próximas estão envolvidos. O primeiro a ser citado foram os inquéritos sobre Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do atual presidente. Ele é suspeito de ter usado da sua posição para ajudar a lobista Roberta Luchsinger a acessar pessoas do governo e tentar fechar contratos com o poder público. Lula disse que a lobista “é uma questão da Polícia Federal”.

Outro caso citado foi o do Master e dos vínculos de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Durante o debate, Lula questionou várias vezes o senador sobre o destino do dinheiro que ele pediu ao banqueiro, mas o filho do ex-presidente desconversou e rumou para outros assuntos. Os dois candidatos mencionaram o escândalo do INSS, trocando acusações sobre qual governo — o terceiro mandato de Lula ou a gestão de Jair Bolsonaro — teria gestado o esquema criminoso.

Pós-debate

Na saída, o presidente Lula falou brevemente com a imprensa e avaliou que o nível do debate foi “muito baixo”. “É muita denúncia, isso é muito ruim”, disse. “O debate sempre é positivo. Mas o nível do debate poderia ser maior.”

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Já o estrategista digital da campanha, o deputado André Janones (Rede-MG), disse não acreditar que o debate vá fazer alguma diferença. “Em nenhum cenário esse debate mudaria alguma coisa. O eleitor hoje não decide o voto por debate, isso aqui serve para a militância, para engajar e jogar cortes nas redes sociais”, falou. “Mas é indiscutível que o presidente venceu, o adversário tentou desequilibrá-lo e não conseguiu.”

Flávio e toda sua equipe deixaram o local sem falar com a imprensa.

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Alarme falso de bomba

A campanha do candidato do PL disse que o senador foi retirado do local após a equipe da Polícia Legislativa que faz a segurança dele suspeitar que havia explosivos no veículo que o trouxe até os estúdios da Band. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar de São Paulo foi chamado, e dois cães farejadores deram sinal de que havia alguma substância potencialmente perigosa no carro.

Uma parte do lado de fora do estúdio foi isolada pela equipe, que revistou o carro e não encontrou nada ameaçador. O capitão do Gate Vitor Capello Haddad disse que foi um alarme falso, substâncias comuns do carro podem ser usadas em explosivos, e que esse foi o provável motivo da sinalização dos cães. Os agentes afirmaram que, para dizer com precisão qual substância acendeu o alerta, seria necessária uma perícia mais aprofundada.

Próximo debate

O próximo debate está marcado para o dia 23, na TV Globo, a dois dias da votação. Ainda não há confirmação da participação de Lula e Flávio.

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Até o momento, as pesquisas mostram uma corrida acirrada: a última pesquisa do Datafolha, divulgada na última quinta-feira, 15, mostrou um empate técnico, com Flávio pontuando 51% e Lula, 49%.

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