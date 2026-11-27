As primeiras escalações de Luiz Inácio Lula da Silva para a nova composição da Esplanada contemplam o mercado financeiro, como também agradam os partidos do Centrão.

Lideranças de legendas de centro já fizeram chegar ao petista maior disposição em entrar de cabeça na base do governo no Congresso a partir do ano que vem.

Além da oficialização de Luiz Carlos Trabuco à frente da equipe econômica, também foi bem recebido o aceite de Camilo Santana para comandar a Casa Civil.

O ex-ministro da Educação foi convidado ontem e aceitou a missão, mas a expectativa é que o anúncio oficial só ocorra no início da próxima semana.

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Camilo acompanhou o presidente em viagem ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, o que alimentou a possibilidade de ele ser anunciado ainda hoje, o que até o momento não aconteceu.

Após Lula passar para o segundo turno da corrida presidencial atrás de Flávio Bolsonaro, o cearense assumiu papel de protagonismo na estratégia que viabilizou a virada histórica sobre o filho de Jair Bolsonaro.

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Na segunda etapa da corrida ao Palácio do Planalto, ele passou a dividir a coordenação-geral da campanha com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, que, até então, centralizava essa tarefa.