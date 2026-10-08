Primeira pesquisa Datafolha do segundo turno entre Flávio x Lula: saiba o horário

Ler Resumo





A primeira pesquisa Datafolha do segundo turno da eleição presidencial de 2026, entre Lula e Flávio Bolsonaro, será divulgada hoje, após as 18h. O levantamento medirá intenções de voto, rejeição, motivação dos eleitores e expectativas sobre o próximo governo. Fique por dentro dos primeiros números da disputa decisiva.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A primeira pesquisa Datafolha sobre a disputa do segundo turno da eleição presidencial de 2026 entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) será divulgada após as 18h desta quinta-feira, 8, pelo horário de Brasília. O levantamento será o primeiro do instituto desde a definição dos dois candidatos que disputarão a Presidência da República em 25 de outubro.

A pesquisa vai mostrar como está a intenção de voto dos brasileiros depois do primeiro turno e medir a distância entre Lula e Flávio na largada da etapa decisiva da eleição. O Datafolha também investigará a rejeição aos dois candidatos e o grau de consolidação das escolhas dos eleitores.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Além da simulação estimulada, na qual os entrevistados escolhem entre os nomes apresentados, o instituto perguntará espontaneamente em quem pretendem votar para presidente.

Continua após a publicidade

O que o Datafolha vai revelar sobre Lula e Flávio Bolsonaro?

Um dos principais pontos do levantamento será a disposição dos eleitores para mudar de candidato até a votação do segundo turno. Quem declarar apoio a Lula ou Flávio será questionado se está totalmente decidido ou se ainda admite rever sua escolha.

Continua após a publicidade

O Datafolha também vai investigar a motivação do voto. Os entrevistados deverão informar se apoiam determinado candidato por considerá-lo a melhor opção para a Presidência ou principalmente pelo desejo de impedir a vitória do adversário.

Continua após a publicidade

Outra parte da pesquisa medirá a rejeição aos dois concorrentes. Os eleitores responderão se votariam com certeza, se talvez votariam ou se não votariam de jeito nenhum em cada um deles.

Continua após a publicidade

O questionário ainda abordará as expectativas dos brasileiros em relação ao próximo governo. Os entrevistados dirão se acreditam que sua vida ficará melhor, igual ou pior caso Lula ou Flávio seja eleito.

Qual será o peso dos debates na disputa presidencial?

O Datafolha perguntará aos eleitores se considera muito, pouco ou nada importante que Lula e Flávio participem dos encontros. Em seguida, os entrevistados deverão avaliar a possibilidade de mudar de voto em razão do desempenho dos presidenciáveis nos debates.

O levantamento também buscará identificar o comportamento dos eleitores no primeiro turno, incluindo quando decidiram seu voto e, no caso daqueles que não compareceram às urnas, os motivos da ausência.

Outro bloco retomará a eleição presidencial de 2022. Eleitores com pelo menos 20 anos serão questionados sobre sua participação no segundo turno daquele ano e se votaram em Lula ou Jair Bolsonaro (PL).

Como foi feita a pesquisa Datafolha?

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02949/2026, a pesquisa prevê 2.520 entrevistas presenciais realizadas entre os dias 6 e 8 de outubro, em municípios das cinco regiões do país.

A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações. A divulgação dos resultados está prevista para depois das 18h desta quinta-feira, 8 de outubro, sem horário exato informado.