Primeira ex de Bolsonaro, Rogéria se filia ao PL

Depois da tentativa frustrada de se eleger vereadora pelo Rio em 2020, Rogéria Bolsonaro se filiou nesta quinta-feira, 31, ao PL. Ainda não há definição sobre qual cargo a primeira ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro tentará conquistar em outubro.

Na última eleição municipal, a mãe dos três filhos do mandatário que estão na vida pública teve pouco mais de 2 mil votos, bem menos do que o necessário para conseguir uma cadeira no Legislativo carioca. Na ocasião, voltou a disputar a vaga com o filho Carlos, que está na Câmara desde 2001. O primeiro embate entre os dois, alimentado pelo chefe do clã, se deu naquele pleito de 2000, quando o caçula fez a mãe perder o cargo depois de dois mandatos seguidos na Casa.

O PL não tem sido o único partido a receber bolsonaristas do Rio nesta última semana de janela partidária. O PTB, por exemplo, filiou Fabrício Queiroz, o famoso ex-assessor de Flávio Bolsonaro denunciado como operador das rachadinhas no antigo gabinete dele na Assembleia Legislativa. E, de tão confusa que é, a sigla de Roberto Jefferson chegou a acolher e perder gente na mesma janela. Foi o caso da deputada estadual Alana Passos, que nesta sexta-feira migrou para o riquíssimo União Brasil.