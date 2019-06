O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), declarou, nesta quarta-feira, que ainda espera uma economia de 1 trilhão de reais com seu relatório, que deve ser apresentado na íntegra nesta quinta-feira, na comissão especial da Câmara. Alguns detalhes foram antecipados em entrevista coletiva que também teve a participação do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como a exclusão de estados e municípios do texto.

Moreira disse também que o regime de capitalização deve ficar fora do parecer, uma vez que não há unidade a respeito desse tema. Para Maia, a questão pode ser retomada no segundo semestre, mas primeiro é preciso garantir na reforma uma economia entre 800 bilhões de reais e 1 trilhão de reais em dez anos.

“Nós acreditamos que, com mais algumas medidas no ponto de vista de receita, a gente possa equilibrar alguns pontos para obter uma economia de 1 trilhão de reais, ainda temos possibilidade”, disse Samuel Moreira ao ser questionado sobre a economia.

“É evidentemente que é uma votação de 3/5 e precisamos construir maioria o tempo todo para aprovarmos o projeto que será lido amanhã (quinta), mas estou com muita esperança e convicção de que vamos construir”, disse.

Ele não quis dar detalhes sobre regras de transição e disse que isso será apresentado em seu relatório nesta quinta.

Na mesma coletiva, Maia reafirmou que trabalhará para que Estados e municípios, que serão excluídos do texto do relator por falta de apoio entre os deputados, sejam incluídos de novo por meio de alguma emenda até a votação da matéria, seja na comissão ou no plenário da Câmara.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)