Prestes a oficializar vitória de Douglas Ruas, TRE suspende propaganda eleitoral no Rio

O desembargador Cláudio de Mello Tavares, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), mandou suspender a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão até a definição do resultado da eleição para governador. Uma nova contagem do primeiro turno, sem os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), será feita neste sábado, 10, e deve oficializar a vitória de Douglas Ruas (PL).

A suspensão do horário eleitoral foi decretada para evitar confundir o eleitor, já que, embora Douglas Ruas não tenha sido declarado governador eleito, já se sabe que ele alcançará, na retotalização, os votos necessários para uma vitória no primeiro turno. Além disso, as campanhas estão desmobilizadas e não gravaram materiais novos para serem exibidos, cientes de que a eleição acabou.

Leia também: Ruas diz que eleição no Rio acabou e promete: ‘Vamos declarar guerra ao crime’

A reviravolta na eleição fluminense aconteceu porque, nesta quinta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anulou a votação de Garotinho, que concorreu sub judice, ao confirmar a decisão do TRE que negou a ele o registro da candidatura em decorrência de uma condenação por improbidade que o deixou inelegível. Desconsiderados os 274 411 eleitores do ex-governador, o candidato bolsonarista saltará de 49,27% dos votos válidos para 50,88%, o que garante a vitória imediata.

Continua após a publicidade

Eduardo Paes (PSD), segundo colocado na eleição, levou a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas o ministro Cristiano Zanin, que recebeu o processo, rejeitou o pedido para a realização de um segundo turno no estado.