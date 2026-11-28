Ler Resumo





Pressionados pela cláusula de barreira e novas regras eleitorais, partidos como PSDB, MDB, PSB e PDT negociam federações para sobreviver. Quase 40 anos após a cisão histórica, tucanos e emedebistas ensaiam união em um xadrez político que redesenha o Congresso e mira o poder.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em meados de 1988, o país vivia a efervescência da Assembleia Nacional Constituinte, que resultaria na nova Carta, mas outra agitação intensa ocorria dentro do maior partido brasileiro, o PMDB. Sigla que liderara a oposição à ditadura, ela havia crescido tanto que elegeu nada menos que 22 dos 23 governadores da época, mas o gigantismo fez a legenda perder identidade e atrair até gente que havia participado do regime autoritário. Com uma visão mais progressista e crítica do fisiologismo que marcava a atuação do PMDB, um grupo liderado por FHC, Mário Covas e Franco Montoro liderou uma dissidência que levaria à criação do PSDB, uma sigla inspirada na social-democracia europeia, parlamentarista e de caráter reformista. Quase quarenta anos depois, o PSDB discute uma reunificação com o MDB, agora sob o manto de uma federação partidária, e com um único objetivo: garantir sobrevivência e alguma relevância eleitoral e política.

A dança ensaiada por MDB e PSDB é apenas uma das que ocorrem neste momento no salão do baile político brasileiro. Outras siglas também discutem composições embaladas pela nova realidade partidária, em especial as mudanças na legislação que dificultaram a sobrevivência de legendas com pouca expressão eleitoral. Alguns pares já estão formados, como o do PSB e PDT, que formalizaram uma federação. Avante, PRD e Solidariedade ainda discutem seu arranjo (veja o quadro), enquanto outras negociações naufragaram por incompatibilidade de gênios, como a que envolveu o Cidadania, sucessor do PCB, e o PP, herdeiro da Arena, sigla que sustentou a ditadura militar.

O advento da federação partidária surgiu em 2021, com a Lei 14.208, como uma alternativa a legendas que pretendem unir forças compartilhando estratégias eleitorais e atuação parlamentar sem abrir mão de suas identidades. Diferentemente das antigas coligações, que se restringiam às disputas eleitorais, o modelo exige convivência por pelo menos quatro anos. Os partidos mantêm seus nomes, estruturas e quadros, mas passam a atuar como uma única agremiação para fins eleitorais e de funcionamento parlamentar. A decisão de se associar, portanto, exige que as agremiações acomodem diferenças que antes poderiam ser resolvidas por alianças pontuais. “As estratégias de associação nem sempre decorrem de uma convergência ideológica ou programática, mas também de interesses eleitorais, financeiros e organizacionais”, explica a cientista política Thaís Cardoso, especialista em Poder Legislativo e direito parlamentar.

Continua após a publicidade

O modelo ganhou força em um sistema que passou a impor condições mais severas à sobrevivência das legendas. A cláusula de barreira, instituída pela Emenda Constitucional 97, de 2017, estabelece critérios para que os partidos tenham acesso ao Fundo Partidário e à propaganda eleitoral gratuita. Ao mesmo tempo, o fim das coligações nas eleições proporcionais reduziu as possibilidades de pequenas siglas ampliarem suas bancadas por meio de alianças temporárias. Em 2026, apenas vinte partidos elegeram deputados federais, o menor número desde 2002. Com as federações já existentes e em discussão, é possível que a Câmara tenha, a partir de 2027, apenas doze representações partidárias, o menor número desde 1986.

Continua após a publicidade

Além da questão da sobrevivência, as uniões podem desenhar novos cenários políticos. A federação entre PSB e PDT, por exemplo, reúne duas siglas antigas da centro-esquerda: o PSB, ligado à tradição social-democrata e socialista, e o PDT, associado ao trabalhismo. Para o PDT, a união é questão de sobrevivência. Com seis deputados eleitos e cerca de 1,6% dos votos para a Câmara, a legenda não superou a cláusula de barreira. Juntos, os partidos terão uma bancada de 21 deputados federais e cinco senadores. “Essa conversa começou com Leonel Brizola e Miguel Arraes vivos, há mais de meio século. É um reencontro entre amigos”, explicou o presidente do PDT, Carlos Lupi, citando os líderes históricos das siglas. A presidência da federação ficará inicialmente com João Campos (PSB), com previsão de alternância com Lupi. A composição abre espaço para uma articulação de centro-esquerda que possa atuar fora do campo de gravidade do PT, que lidera a federação mais antiga do país, com PCdoB e PV, criada em 2022. A ideia é consolidar um arranjo à esquerda de olho na corrida para representar a esquerda na sucessão presidencial de 2030, após a saída de Lula do cenário.

Outra negociação que pode alterar a configuração do centro político brasileiro é a aproximação entre MDB e PSDB. Após o racha de 1988, os tucanos fizeram uma caminhada histórica: elegeram duas vezes o presidente da República (FHC em 1994 e 1998) e mediram forças com o petismo nas eleições presidenciais de 2002, 2006, 2010 e 2014. Mas o partido minguou nos últimos anos, tanto que elegeu apenas onze deputados nas últimas eleições — em 1998, com FHC no poder, conquistou 99 cadeiras na Casa, O MDB, por sua vez, preservou capilaridade nacional e estruturas regionais, mesmo sem repetir o protagonismo que teve em outros períodos. O presidente do PSDB, Aécio Neves, recebeu o presidente do MDB, Baleia Rossi, em Brasília, na semana passada para discutir a aproximação, mas as conversas esbarram em resistências regionais. Em Alagoas, o impasse é explícito: João Henrique Caldas, o JHC, do PSDB, acaba de derrotar Renan Filho, do MDB, na disputa pelo governo estadual, em uma eleição que colocou os dois grupos políticos em lados opostos. Nos bastidores espera-­se que rearranjos partidários no estado, incluindo a saída de uma liderança de uma das siglas, facilitem o avanço das tratativas. Na Bahia, o MDB integra a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), enquanto o PSDB está na oposição. A necessidade de preservar alianças estaduais e lideranças locais torna a negociação mais complexa: uma decisão tomada nacionalmente pode alterar o espaço de partidos que, em determinadas regiões, estão em lados opostos da disputa.

Continua após a publicidade

Algumas danças não terminam em união mais estável. Foi o caso da valsa do Cidadania com o PP. O partido herdeiro do PCB e do PPS decidiu abandonar as negociações para uma incorporação ao PP diante das resistências internas. Um dos principais opositores, o ex-deputado Roberto Freire, fundador da sigla, acusou o deputado federal e presidente do partido, Alex Manente, de tentar “enterrar uma digna história numa imoral incorporação a um partido politicamente antagônico”. Depois de abandonar a ideia, o diretório nacional do Cidadania, contrariado, passou a avaliar alternativas, entre elas a reaproximação com o PSDB (com quem o Cidadania encerraria uma federação em 2027) ou se somar a PSB e PDT.

Continua após a publicidade

A federação pode servir tanto para preservar partidos com dificuldades eleitorais quanto para ampliar o peso de legendas maiores, que passam a contar com a estrutura e os votos dos parceiros. A distribuição de poder dentro desses agrupamentos tende a ser um dos pontos mais sensíveis, especialmente quando há diferenças expressivas de tamanho entre os integrantes. O risco é as legendas menores perderem autonomia. Na nova representação na Câmara, duas das três maiores bancadas são de federações, mas representam exemplos distintos. Uma delas é amplamente dominada pelo PT, que elegeu setenta dos 88 deputados da Federação Brasil da Esperança. Já a outra, União Progressista, é mais equilibrada, com 46 parlamentares do União Brasil e 41 do PP.

Continua após a publicidade

A dança da sobrevivência pelos partidos espelha uma necessidade que se impunha ao quadro político do país, que tem nada menos que trinta partidos registrados legalmente, um claro exagero. A expansão, em boa parte, foi motivada por interesses pouco republicanos, como projetos de poder paroquiais ou personalistas ou o interesse no bilionário montante de dinheiro público investido nos partidos (cerca de 6,5 bilhões de reais só em 2026). O número de legendas com cadeiras na Câmara saltou de cinco na eleição de 1982, a primeira após o fim do bipartidarismo, para trinta em 2018. O movimento em curso pode dar um pouco de organização e certa razoabilidade ao quadro, algo necessário para produzir mais democracia e menos cacofonia no ambiente político do país.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023