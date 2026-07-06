Pressionado pela oposição, Motta cria comissão especial da PEC da redução da maioridade penal
Aliados do presidente da Câmara defendiam que ele segurasse temporariamente o avanço do tema polêmico
Quase um mês após avançar na CCJ da Câmara, a PEC da redução da maioridade penal será debatida em comissão especial.
A decisão foi formalizada nesta segunda-feira pelo presidente da Casa, Hugo Motta, que vinha sendo pressionado pela oposição para tirar o colegiado do papel.
Aliados do paraibano vinham sugerindo que ele segurasse o andamento da proposta, considerada muito polêmica para estar sob holofotes em meio a um processo eleitoral.
Até então, Motta vinha mantendo o assunto na gaveta, mas a pressão da oposição cresceu mais ainda após pesquisa Datafolha indicar que 79% da população é favorável à redução da maioridade penal.