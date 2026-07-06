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Política

Pressionado pela oposição, Motta cria comissão especial da PEC da redução da maioridade penal

Aliados do presidente da Câmara defendiam que ele segurasse temporariamente o avanço do tema polêmico

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 15h18 | Atualizado em 6 jul 2026, 15h22
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Pressionado pela oposição, Motta cria comissão especial da PEC da redução da maioridade penal Priorize VEJA no Google

Quase um mês após avançar na CCJ da Câmara, a PEC da redução da maioridade penal será debatida em comissão especial.

A decisão foi formalizada nesta segunda-feira pelo presidente da Casa, Hugo Motta, que vinha sendo pressionado pela oposição para tirar o colegiado do papel.

Aliados do paraibano vinham sugerindo que ele segurasse o andamento da proposta, considerada muito polêmica para estar sob holofotes em meio a um processo eleitoral.

Até então, Motta vinha mantendo o assunto na gaveta, mas a pressão da oposição cresceu mais ainda após pesquisa Datafolha indicar que 79% da população é favorável à redução da maioridade penal.

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