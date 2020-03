Presos fazem rebelião em cinco presídios de SP; centenas fogem

Presos de cinco penitenciárias paulistas se rebelaram nesta segunda-feira, dia 16, em Mongaguá (Baixada Santista), Taubaté (Vale do Paraíba), Tremembé, Porto Feliz e Mirandópolis (interior de São Paulo), segundo informações do sindicato dos agentes penitenciários. No presídio do litoral, centenas de presos fugiram.

As unidades são destinadas a presos que cumpre pena no regime semiaberto. As rebeliões teriam começado após o governo do Estado vetar a saída dos presos no início do dia, como ocorre habitualmente, em razão do avanço do coronavírus.

A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo confirmou que houve rebeliões no estado, mas não especificou em quais presídios.

