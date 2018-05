Presos da Lava Jato no Rio são transferidos de Benfica para Bangu

Presos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro estão sendo transferidos nesta segunda-feira (7) da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, para o Complexo de Gericinó, em Bangu, onde já se encontra o ex-governador Sérgio Cabral (MDB). Entre os transferidos estão o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Paulo Melo (MDB) e o ex-líder do Governo na Casa Edson Albertassi (MDB), deputados estaduais afastados. Também será levado a Bangu Felipe Picciani, filho do presidente afastado da Assembleia, Jorge Picciani (MDB), que cumpre prisão domiciliar desde o fim de março.

A ordem para transferência de 98 presos de Benfica foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Trata-se de um decreto do interventor na Segurança Pública do Rio, general Walter Braga Netto.

Nota da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que o texto trata da reestruturação organizacional do sistema e “objetiva a flexibilidade do fluxo de presos entre 12 unidades prisionais, privilegiando critérios de segurança e redução de superlotação”.

Na cadeia José Frederico Marques foram encontradas irregularidades que permitiriam regalias aos presos da Lava Jato – entre elas, estavam uma sala de vídeo, o armazenamento de comidas especiais nas celas e até um quarto decorado como um motel para encontros íntimos (veja abaixo).