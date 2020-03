Preso pela Lava Jato no Rio integrava o governo Witzel

Entre os oito presos preventivamente na Operação Titereiro, braço da Lava Jato no Rio de Janeiro que prendeu o ex-secretário Nacional de Justiça Astério Pereira dos Santos, na última quinta-feira, estava um integrante do governo Wilson Witzel (PSC). Thiago de Bustamante Fontoura aparece lotado na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) no cargo de Ajudante l. Ele foi exonerado nesta sexta-feira, 6, um dia depois da força-tarefa. A publicação saiu no Diário Oficial.

Thiago Bustamante trabalhava no gabinete do secretário da Seap, Alexandre Azevedo de Jesus. Entre 2003 e 2006, na gestão Rosinha Garotinho, Astério Pereira dos Santos chefiou a Seap. Segundo a Polícia Federal, o esquema beneficiária integrantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).

Além dos mandados de prisão, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão determinados pelo juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Criminal Federal. A ação é um desdobramento das operações Calicute, Eficiência, Descontrole e Quinto do Ouro, todas relacionadas à Lava-Jato.

Ao todo, quinze pessoas estão denunciadas na Titereiro. Foram apreendidos 218 mil reais em dinheiro vivo em um posto de gasolina em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde um dos sócios também foi preso, e em uma sala comercial usada por Astério, segundo a polícia. De acordo com o Ministério Público Federal, o grupo faz parte da organização criminosa comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral, condenado e preso na Lava-Jato.

Em nota, a Seap informou apenas que “ao tomar conhecimento da prisão temporária do funcionário Thiago Bustamante Fontoura, responsável pelas produções audiovisuais da secretaria, nesta quinta-feira (05/03), enviou o Ato de Exoneração para publicação”.