Preso em operação no Rio é suspeito da morte de Marielle, diz Witzel

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), relacionou um dos cinco presos na operação Os Intocáveis, deflagrada nesta terça-feira, ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Witzel não identificou o suspeito. Conduzida pela Polícia Civil e o Ministério Público, a ação não tinha relação direta com as investigações sobre a execução da vereadora e mirava a atuação de milicianos e grilagem de terras na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Um dos 5 presos na Operação Os Intocáveis é suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Gostaria de parabenizar o Gaeco, do @MP_RJ, com o apoio da Draco e da Core, da Polícia Civil, por mais uma ação bem sucedida. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) January 22, 2019

Entre os alvos da operação nesta terça, estão três policiais militares que foram identificados como líderes da organização. São eles um da ativa, o major Ronald Paulo Alves Pereira, um reformado, o tenente Maurício Silva da Costa, e Adriano Magalhães da Nóbrega, ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM, que não foi encontrado e está foragido.

Segundo o MP, as investigações estão baseadas em escutas telefônicas e contatos recebidos pelo Disque Denúncia, e apontam que o grupo seria responsável por grilagem de terras, recepção de carga, posse e porte ilegal de arma, extorsão de moradores e comerciantes, ocultação de bens, falsificação de documentos, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, ligações clandestinas de água e luz, além ameaça e intimidação.

Marielle

O temor da interferência da vereadora Marielle Franco (PSOL) nas atividades de milicianos, sobretudo na grilagem de terras, foi identificado como uma das prováveis causas do assassinato da vereadora, segundo o general Richard Nunes, que foi secretário de Segurança Pública durante a intervenção federal no Estado.

Questionada em entrevista, a promotora Simone Sibilio argumentou que não é possível afirmar, nesse momento, que o grupo alvo da operação desta terça-feira seja o responsável pela execução, mas que isso não pode ser descartado e que os presos de hoje também poderão ser ouvidos em outras investigações.

“Essas pessoas todas, alvos dessa operação e dessa investigação, não podemos afirmar nesse momento que elas tenham relação com o caso Marielle e Anderson, o que nós também não descartamos”, disse. “Se parte dessas pessoas tiver algum envolvimento na investigação da Marielle, elas serão ouvidas e terão a oportunidade de falar.”