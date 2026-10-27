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Política

Presidente mais velho da história do país, Lula completa 81 anos nesta terça

Reeleito, petista terá 85 anos de idade ao fim do novo mandato

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 10h48 | Atualizado em 27 out 2026, 10h52
Manifestantes em carro de som, com um homem de boné vermelho e camisa azul segurando uma bandeira do Brasil, em frente a um prédio de vidro. Pessoas filmam com celulares.
Lula em ato na Av. Paulista, em São Paulo, em 24 de outubro de 2026 (Nicolas Hernandez/Getty Images)
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Presidente mais velho da história do país, Lula completa 81 anos nesta terça Priorize VEJA no Google

Nesta terça-feira, 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 81 anos de idade, dois dias após derrotar Flávio Bolsonaro (PL) e se reeleger para o quarto mandato na Presidência da República.

Lula segue como o presidente mais velho da história do país ao assumir um mandato: o recorde anterior já era dele, ao tomar posse em 2023 com 77 anos.

O segundo mais velho a ocupar a cadeira de presidente da República foi Michel Temer (MDB), que tomou posse com 75 anos, seguido de Getúlio Vargas, que iniciou seu quarto mandato com 68 anos.

No discurso de vitória no domingo, 25, Lula disse que completará o próximo mandato, aos 85 anos, inteiro e “correndo mais do que qualquer um” na sala. “Tivemos o [Franklin, presidente dos Estados Unidos reeleito quatro vezes] Roosevelt, que foi eleito quatro anos, mas não conseguiu terminar o seu mandato, porque ele tinha uma doença muito grave. Agora, o Lulinha não vai querer outro mandato, mas vou terminar esse mandato inteirado, correndo mais do que qualquer um de vocês”, declarou.

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Lula tem dois aniversários?

A data que consta na certidão de nascimento do presidente é 6 de outubro de 1945. Natural de Garanhuns, em Pernambuco, Lula conta que, na época, era comum que as crianças fossem registradas meses ou até anos após o nascimento, e que houve uma confusão nas datas quando foram ao cartório, já quando moravam em Santos, no litoral paulista.

“Há uma controvérsia, porque no documento está dia 6 de outubro. Mas entre o documento e acreditar na minha mãe, que diz que eu nasci no dia 27… Eu comemoro meu aniversário no dia 27 de outubro”, disse o presidente em entrevista ao Museu da Pessoa.

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