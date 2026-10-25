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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

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99,97%
Eleito
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100,00%
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Política

Presidente do TRE-SP nega prejuízo do eleitor com prorrogação parcial da votação

O desembargador José Antonio Encinas Manfré afirma que decisão do STF de estender votação só foi informada após 18h

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 20h16
Homem de cabelos grisalhos, terno cinza e gravata vermelha, sentado à mesa com microfones de diversas emissoras, gesticula com a mão direita. Ao fundo, três retratos emoldurados de homens em trajes formais.
O desembargador José Antonio Encinas Manfré, presidente do TRE-SP (Reprodução/Reprodução)
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Presidente do TRE-SP nega prejuízo do eleitor com prorrogação parcial da votação Priorize VEJA no Google

Mesmo com os relatos de problemas no transporte público que dificultaram o deslocamento de pessoas aos locais de votação, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, José Antonio Encinas Manfré, afirmou que “não houve prejuízo para os eleitores”.

O desembargador pontuou que o TRE-SP só recebeu às 18h17 a comunicação oficial da decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, de estender a votação até 19h.

A decisão de Zanin, porém, se tornou pública pouco depois das 17h, horário em que as urnas seriam fechadas inicialmente.

Como uma parte das seções eleitorais já tinham fechado as urnas, a prorrogação acabou sendo parcial.

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Diante disso, Zanin se viu obrigado a esclarecer que a prorrogação deveria ser aplicada apenas nos locais em que as urnas ainda estavam abertas no momento da decisão.

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