Presidente do TRE-SP nega prejuízo do eleitor com prorrogação parcial da votação

Mesmo com os relatos de problemas no transporte público que dificultaram o deslocamento de pessoas aos locais de votação, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, José Antonio Encinas Manfré, afirmou que “não houve prejuízo para os eleitores”.

O desembargador pontuou que o TRE-SP só recebeu às 18h17 a comunicação oficial da decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, de estender a votação até 19h.

A decisão de Zanin, porém, se tornou pública pouco depois das 17h, horário em que as urnas seriam fechadas inicialmente.

Como uma parte das seções eleitorais já tinham fechado as urnas, a prorrogação acabou sendo parcial.

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Diante disso, Zanin se viu obrigado a esclarecer que a prorrogação deveria ser aplicada apenas nos locais em que as urnas ainda estavam abertas no momento da decisão.