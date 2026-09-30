Nova pesquisa aponta ameaça ao domínio histórico do presidente do Senado no Amapá

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Pesquisa Real Time Big Data aponta que o grupo político de Davi Alcolumbre no Amapá enfrenta ameaça em seu domínio histórico. O governador Clécio Luiz, ligado a Alcolumbre, aparece com 38% das intenções de voto, atrás de Dr. Furlan (PSD) com 59%, que pode vencer no 1º turno.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem o domínio histórico de seu grupo político no Amapá ameaçado por seu principal adversário no estado, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quarta-feira, 30. Para fazer o levantamento, foram entrevistados 1.600 eleitores do estado entre os dias 25 e 29 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

O governador Clécio Luiz (União), ligado a Alcolumbre, aparece com 38% de intenções de voto para sua tentativa de reeleição, enquanto o principal adversário, o ex-prefeito de Macapá Dr. Furlan (PSD) tem 59%, com fortes chances de liquidar a disputa já no primeiro turno, no próximo domingo, 4.

O grupo de Alcolumbre comanda o Amapá há 11 anos seguidos e já teve cinco mandatos (20 anos) desde 2003, com quatro deles com o ministro Waldez Góes no comando do estado — o que o torna um elo comum entre o presidente do Senado e o presidente Lula (PT).

Primeiro turno

Dr. Furlan (PSD): 59%

Clécio Luiz (União): 38%

Delegado Marcos (DC): 0%

Jairo Palheta (PCO): 0%

Carlos Cley (PSTU): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 1%

Segundo turno

Um segundo turno no Amapá é improvável, mas, ainda assim, foi desenhado pelo instituto, comprovando o favoritismo de Furlan.

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Dr. Furlan (PSD): 59%

Clécio Luiz (União): 38%

Nulo/Branco: 2%

Não Sabe / Não Respondeu: 1%

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Rejeições

A desvantagem reflete uma série de fatores, entre eles a alta rejeição de Cléio Luiz, que chega a 43%, a maior dentre todos os políticos.

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Clécio Luiz (União): 43%

Dr. Furlan (PSD): 31%

Delegado Marcos (DC): 28%

Jairo Palheta (PCO): 19%

Carlos Cley (PSTU): 18%

Poderia Votar em Todos: 3%

NS/NR: 2%

O governo de Clécio Luiz na avaliação do amapaense

No entanto, a rejeição ao governador e à sua reeleição é fator complexo no estado e pode ter relação direta com as figuras de Lula e de Alcolumbre, visto que sua gestão é bem aprovada pela população — o que se mostra insuficiente para o eleitor querer mantê-lo no cargo.

Aprovação

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Aprova: 52%

Desaprova: 44%

NS / NR: 4%

Avaliação

Ótimo/Bom: 26%

Regular: 51%

Ruim/Péssimo: 22%

NS / NR: 1%

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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código AP-08579/2026.