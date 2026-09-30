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Política

Nova pesquisa aponta ameaça ao domínio histórico do presidente do Senado no Amapá

Davi Alcolumbre vê governador de seu reduto político, Clécio Luiz (União), com grandes chances de ser derrotado para adversário

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 08h38 | Atualizado em 30 set 2026, 08h52
PRESSIONADO - Alcolumbre: dinheiro de Vorcaro no exterior e cobrança para pôr em votação o impeachment
Grupo Davi Alcolumbre governa o Amapá há, pelo menos, 11 anos, e teve cinco governos (20 anos) desde 2003 (Andre Borges/EFE)
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Nova pesquisa aponta ameaça ao domínio histórico do presidente do Senado no Amapá Priorize VEJA no Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem o domínio histórico de seu grupo político no Amapá ameaçado por seu principal adversário no estado, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quarta-feira, 30. Para fazer o levantamento, foram entrevistados 1.600 eleitores do estado entre os dias 25 e 29 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

O governador Clécio Luiz (União), ligado a Alcolumbre, aparece com 38% de intenções de voto para sua tentativa de reeleição, enquanto o principal adversário, o ex-prefeito de Macapá Dr. Furlan (PSD) tem 59%, com fortes chances de liquidar a disputa já no primeiro turno, no próximo domingo, 4.

O grupo de Alcolumbre comanda o Amapá há 11 anos seguidos e já teve cinco mandatos (20 anos) desde 2003, com quatro deles com o ministro Waldez Góes no comando do estado — o que o torna um elo comum entre o presidente do Senado e o presidente Lula (PT).

Siga

Primeiro turno

  • Dr. Furlan (PSD): 59%
  • Clécio Luiz (União): 38%
  • Delegado Marcos (DC): 0%
  • Jairo Palheta (PCO): 0%
  • Carlos Cley (PSTU): 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS/NR: 1%

Segundo turno

Um segundo turno no Amapá é improvável, mas, ainda assim, foi desenhado pelo instituto, comprovando o favoritismo de Furlan.

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  • Dr. Furlan (PSD): 59%
  • Clécio Luiz (União): 38%
  • Nulo/Branco: 2%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 1%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Rejeições

A desvantagem reflete uma série de fatores, entre eles a alta rejeição de Cléio Luiz, que chega a 43%, a maior dentre todos os políticos.

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  • Clécio Luiz (União): 43%
  • Dr. Furlan (PSD): 31%
  • Delegado Marcos (DC): 28%
  • Jairo Palheta (PCO): 19%
  • Carlos Cley (PSTU): 18%
  • Poderia Votar em Todos: 3%
  • NS/NR: 2%

O governo de Clécio Luiz na avaliação do amapaense

No entanto, a rejeição ao governador e à sua reeleição é fator complexo no estado e pode ter relação direta com as figuras de Lula e de Alcolumbre, visto que sua gestão é bem aprovada pela população — o que se mostra insuficiente para o eleitor querer mantê-lo no cargo.

Aprovação

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  • Aprova: 52%
  • Desaprova: 44%
  • NS / NR: 4%

Avaliação

  • Ótimo/Bom: 26%
  • Regular: 51%
  • Ruim/Péssimo: 22%
  • NS / NR: 1%
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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código AP-08579/2026.

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TAGS:
Amapá
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