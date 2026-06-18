Presidente do PT-BA reage a operação contra Jaques Wagner: “Vida de retidão”

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Após a 9ª fase da Operação ‘Compliance Zero’ da PF mirar o senador Jaques Wagner (PT-BA), o presidente do PT na Bahia, Tassio Brito, saiu em defesa do parlamentar. Em publicações nas redes, Brito garantiu a retidão de Wagner e questionou o foco do escândalo do Banco Master, mencionando a referência a Flávio Bolsonaro. Entenda os detalhes.

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Após a 9ª fase da operação ‘Compliance Zero’ deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 18, mirar o senador Jaques Wagner (PT-BA) como a Radar mostrou mais cedo, o presidente do Partido dos Trabalhadores na Bahia, Tassio Brito reagiu por meio de publicações pelas redes sociais. As mensagens tiveram tom de apoio ao parlamentar.

Na publicação, Brito diz que “Jaques Wagner tem uma vida pública inteira de retidão” e, mesmo após a operação da PF, o senador tem a confiança dos correligionários. Para o presidente do PT da Bahia, as investigações em curso vão comprovar que o parlamentar “sempre se pautou dentro da legalidade”, e que não há provas de que o senador petista tenha solicitado “134 milhões de reais a ninguém”, em uma referência clara ao áudio de Flávio Bolsonaro (PL) ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O presidente do PT baiano defendeu ainda que o “Brasil inteiro sabe onde está o verdadeiro foco do escândalo do Banco Master”. E que foi sob a gestão de Lula, que o Banco Central liquidou a instituição.