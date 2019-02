Presidente do PSDB de SP diz que não é ‘boy’ de Doria e Covas e renuncia

Presidente estadual do PSDB paulista, o deputado estadual Pedro Tobias surpreendeu o partido na noite dessa segunda-feira, 25, e apresentou sua carta de renúncia durante uma reunião da executiva da sigla na capital.

Seu substituto será o ex-deputado Miguel Haddad, que é o primeiro vice presidente do partido.

“Não agradei à cúpula. O presidente do PSDB não pode ser ‘office boy’ de governador e prefeito. Juntou o pessoal do João Doria e do Bruno Covas e eu fiquei fora. Estavam me isolando “, disse Tobias à reportagem.

Ainda segundo Tobias, o PSDB virou uma “zona total” e reuniões foram convocadas pelo WhatsApp sem que ele fosse informado.Com apoio do governador João Doria, o ex-deputado e secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, deve ser eleito em maio o novo presidente do PSDB paulista.