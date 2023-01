Presidente do Congresso fala, mas ministros não ouvem

O dono da festa era o presidente agora empossado Luiz Inácio Lula da Silva. E isso ficou evidente no movimento feito, um a um, por importantes ministros do governo que se inicia neste janeiro de 2023. Enquanto o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, elencava, da tribuna, a importância da industrialização do país, do reforço nos investimentos em infraestrutura e da assistência aos mais necessitados, o primeiro escalão do novo Executivo deixou em massa o Plenário da Câmara dos Deputados, onde instantes antes o petista havia defendido o sistema democrático, atacado duramente o antecessor Jair Bolsonaro e anunciado, como esperado, um revogaço nas regras que permitiram à sociedade civil se armar como nunca no país.

O novo ministro da Fazenda Fernando Haddad foi o primeiro a puxar a fila e seguir para o Palácio do Planalto, onde terá continuidade a cerimônia de posse. Na sequência, Carlos Fávaro, escolhido para a Agricultura, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Wellington Dias, que coordenará o turbinado programa Bolsa Família, e, por fim, o novo articulador político do Congresso Alexandre Padilha, também deixaram o Congresso enquanto Pacheco discursava.

O novo primeiro escalão se prepara para, no Planalto, acompanhar o discurso em que Lula fará, nas palavras de seus interlocutores, um discurso em tom emocional para os mais de 60 milhões de eleitores que lhe deram a vitória contra Jair Bolsonaro no segundo turno.