Presidente da OAB elogia Gonet após pedir que PGR não atue no caso Moraes
Simonetti explica que posição para Gonet se abster no caso do ministro do STF é pontual e tem motivação técnica
Após pedir que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, deixe de atuar no processo sobre as suspeitas contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, o presidente da OAB, Beto Simonetti, se desmanchou em elogios ao chefão da PGR.
Simonetti explica que a posição para que Gonet se abstenha sobre o caso Moraes é pontual e tem motivação técnica
De acordo com o presidente da OAB, “o pedido não muda em nada a opinião que temos a respeito do procurador-geral Paulo Gonet, um profissional que tem carreira irretocável e que muito batalhou para que o Brasil tenha, hoje, um Ministério Público forte, independente e cioso das garantias Constitucionais”.