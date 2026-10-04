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Política

Presidente da Associação Médica diz que candidatos têm propostas ‘genéricas’ para a Saúde

José Eduardo Lutaif Dolci aponta a má gestão do SUS, formação ruim de médicos e concentração de profissionais no Sudeste como principais problemas do setor

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Daniel Pereira 4 out 2026, 10h00
Homem de pele clara, cabelos grisalhos e óculos finos, sorrindo levemente, vestindo um blazer azul-marinho e camisa listrada, em fundo cinza
O presidente da AMB, José Eduardo Latuif Dolci -  (./Reprodução)
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Presidente da Associação Médica diz que candidatos têm propostas ‘genéricas’ para a Saúde Priorize VEJA no Google

Eleito no mês passado como novo presidente da Associação Médica Brasileira (AMB) para o triênio 2027/2029, o médico José Eduardo Lutaif Dolci lamenta que os candidatos à Presidência da República não tenham debatido propostas para solucionar o problema da saúde no país.

Reportagem de capa de VEJA desta semana mostra que os candidatos à Presidência passaram a campanha discutindo temas importantes sem profundidade e perderam tempo com frases polêmicas. Problemas incontornáveis do país, como a saúde, não entraram no debate eleitoral com a importância devida.

Na última quinta-feira, a TV Globo cancelou o debate entre os candidatos, após decisões da ministra do Tribunal Superior Eleitoral Estela Aranha, que proibiu a exibição de púlpito vazio, e do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, impondo a participação de Renan Santos (Missão).

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A saúde está em segundo lugar na lista das principais preocupações do brasileiro, conforme pesquisa BTG/Nexus. Dolci acompanhou a apresentação de propostas dos postulantes à Presidência, mas não gostou do que viu. “O que os candidatos colocam nos programas de governo é extremamente genérico”, critica.

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O presidente da AMB aponta a má gestão dos recursos do SUS, a formação ruim dos médicos, agravada pela expansão dos cursos de medicina, e a concentração de profissionais na Região Sudeste, deixando vários estados descobertos, como alguns dos principais problemas do setor.

Um dos desafios, que perdura desde a primeira vez em que Lula assumiu o governo, em 2003, é reduzir a fila de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas no SUS. O presidente lançou e repaginou um programa específico sobre o tema, mas até agora não foi capaz de acelerar o atendimento na velocidade exigida pelos pacientes.

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Em julho, o Tribunal de Contas da União divulgou uma auditoria sobre o chamado Agora Tem Especialistas na qual reconhece avanços, mas destaca que pelo menos metade dos usuários espera mais do que o prazo estipulado em lei, de sessenta dias, para ter acesso a cerca de 20% dos procedimentos oncológicos. No festival de platitudes da campanha, nenhum candidato se dignou a abordar o assunto com a seriedade devida.

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