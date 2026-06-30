Presidente da Alerj rebate governador interino e devolve críticas ao Judiciário

O deputado Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), reagiu nesta terça-feira, 30, às declarações do desembargador Ricardo Couto, governador em exercício, a VEJA. Em entrevista às Páginas Amarelas, Couto criticou a comissão especial criada na Alerj para debater a contenção de gastos públicos, inclusive do Judiciário. O magistrado disse que considera a iniciativa uma “afronta à autonomia e independência entre os Poderes” e não poupou críticas aos deputados: “Em nenhum momento, a assembleia tratou do superfaturamento dos contratos celebrados pelas secretarias ocupadas por deputados. Eles preferem questionar os salários de magistrados e servidores. A propósito: todos esses dados se encontram no Portal da Transparência do Tribunal de Justiça. É a Alerj que não cumpre a lei e não publica suas despesas de modo adequado”, disparou Couto.

Nesta terça, ao abrir a sessão na Alerj, Douglas Ruas disse que foi procurado por deputados para comentar a entrevista e voltou a atacar os gastos do Judiciário. “Quando olhamos para o Poder Judiciário, tivemos um aumento de 85% nas despesas dos últimos cinco anos, muito acima do aumento da receita”, disparou.

O presidente da Assembleia do Rio afirmou que conversou por telefone com o desembargador sobre a comissão. “Expliquei que é um equívoco dizer que a comissão é uma afronta à separação dos três Poderes, pois compete ao Poder Legislativo a aprovação do orçamento do estado como um todo”, contou.

Ruas justificou que a comissão especial foi criada para lidar com o déficit no orçamento do estado. “O grande problema que nos trouxe a um cenário de desequilíbrio fiscal foi o aumento da despesa”, afirmou Ruas, que é pré-candidato ao governo. “Se nós não tivermos um aumento de receita a despesa não pode aumentar”.

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Couto comanda o estado sem contar com base de deputados nem líder do governo na Assembleia Legislativa. O desembargador mantém uma relação superficial com o presidente da Alerj, que tentou, em mais de uma ocasião, assumir o Palácio Guanabara no lugar do magistrado, sem sucesso. O plano do PL ao colocar Douglas Ruas no comando do Legislativo era justamente reconstituir a linha sucessória do governo e permitir que o deputado se tornasse governador interino durante a campanha. O STF barrou a iniciativa. Couto segue com a caneta na mão. O foco da gestão tampão tem sido o ajuste nas contas e o pente-fino nos contratos.