Os candidatos à Presidência participam hoje do penúltimo debate de TV antes do primeiro turno das eleições. É o debate da TV Record, que será transmitido a partir das 22h. O último debate é o da Globo, marcado para o quinta-feira, às 21h30.

Participam do debate os candidatos Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede).

Vítima de uma facada no começo do mês, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) foi convidado, mas não deve participar. Ele teve alta neste sábado do Hospital Sírio-Libanês e seguiu de avião para o Rio de Janeiro, onde mora.

Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, durante o voo para o Rio, Bolsonaro disse que deseja participar do debate da emissora na quinta-feira e que está tentando uma liberação médica para isso.

O critério adotado pela Record para convidar os participantes é o de chamar candidatos de partidos ou coligações que tenham ao menos cinco representantes no Congresso Nacional.

A Record irá transmitir o debate no canal aberto, a partir das 22h, e também pela internet, pelo PlayPlus.