Os adversário de Jair Bolsonaro (PSL) na disputa pela Presidência da República condenaram na tarde desta quinta-feira, 6, o ataque sofrido pelo presidenciável. Bolsonaro levou uma facada no abdômen enquanto participava de uma passeata em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O agressor foi preso em flagrante.

Veja a repercussão do caso:

Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT

Acabo de ser informado em Caruaru, Pernambuco, onde estou, que o Deputado Jair Bolsonaro sofreu um ferimento a faca. Repudio a violência como linguagem política, solidarizo-me com meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam o ou os responsáveis por esta barbárie.

Geraldo Alckmin, candidato a presidente pelo PSDB

Política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida, e a punição, exemplar. Esperamos que o candidato se recupere rapidamente.

Fernando Haddad, candidato a vice-presidente do PT

Repudio totalmente qualquer ato de violência e desejo pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro.

Marina Silva, candidata a presidente pela Rede

A violência contra o candidato Jair Bolsonaro é inadmissível e configura um duplo atentado: contra sua integridade física e contra a democracia. Neste momento difícil que atravessa o Brasil, é preciso zelar com rigor pela defesa da vida humana e pela defesa da vida democrática e institucional do nosso País. Este atentado deve ser investigado e punido com todo rigor. A sociedade deve refutar energicamente qualquer uso da violência como manifestação política.

Guilherme Boulos, candidato a presidente pelo PSOL

Soube agora do que ocorreu com Bolsonaro em Minas. A violência não se justifica, não pode tomar o lugar do debate político. Repudiamos toda e qualquer ação de ódio e cobramos investigação sobre o fato.

Henrique Meirelles, candidato a presidente pelo MDB

Desejo pronta recuperação a Jair Bolsonaro. Lamento todo e qualquer tipo de violência. O Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz. Temos que ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros.

João Amoêdo, candidato a presidente pelo Novo

É lamentável e inaceitável o que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Independentemente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência. Que o agressor sofra as devidas punições. Meus votos de melhoras para o candidato.