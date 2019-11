Presidência exclui ‘Folha de S.Paulo’ de licitação do governo

A Presidência da República excluiu o jornal Folha de S.Paulo da lista de periódicos que serão assinados pelo governo. A iniciativa confirma ameaças do presidente Jair Bolsonaro de cancelar a assinatura do jornal, que é um dos mais tradicionais do Brasil. O custo total das assinaturas digitais é de 194 mil reais.

A Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou edital para assinatura de 24 jornais e dez revistas de circulação nacional e alguns do exterior, mas não incluiu a Folha. Na lista constam jornais brasileiros e estrangeiros como The New York Times e Le Monde.

Bolsonaro criticou diversas vezes a Folha de S.Paulo por supostamente publicar o que ele chama de “fake news” contra seu governo. A iniciativa da Presidência da República é inédita.