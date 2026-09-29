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Política

Presença de Lula faz aliados despontarem em disputa ao Senado no Piauí

Cada vez mais afastado do presidente, Ciro Nogueira amarga a terceira colocação nas pesquisas e corre o risco de não ser reeleito

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 19h16 | Atualizado em 29 set 2026, 19h17
O presidente Lula cumprimenta eleitora durante visita ao Piauí
O presidente Lula cumprimenta eleitora durante visita ao Piauí (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Presença de Lula faz aliados despontarem em disputa ao Senado no Piauí Priorize VEJA no Google

A visita mais recente de Luiz Inácio Lula da Silva ao Piauí contribuiu para que os dois nomes que concorrem ao Senado com o apoio do presidente despontassem como favoritos para a disputa eleitoral.

O senador Marcelo Castro e o deputado Júlio Cesar aparecem na frente em levantamentos recentes, como o da Atlas Intel, que os coloca com 26,7% e 26,6%, respectivamente.

Cada vez mais afastado do petista, o senador Ciro Nogueira, que já chegou a ser aliado de Lula, mas abraçou Jair Bolsonaro e foi ministro do ex-presidente, amarga a terceira colocação e corre o risco de não ser reeleito.

Em sua passagem pelo Piauí, Lula deixou claro quem era seus candidatos ao Senado no estado e mandou uma indireta para o presidente nacional do PP.

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“Quero que vocês saibam: eu não tenho outro candidato ao Senado. Os meus senadores são o Júlio César e o Marcelo Castro. Para que a gente demonstre de uma vez por todas que a gente não aceita vira-lata do nosso lado. Nós queremos gente do bem”, disse o petista.

A posição incomodou o entorno de Nogueira, que vem buscando votos dos petistas no estado e foi um dos articuladores da neutralidade do PP na corrida presidencial.

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Como reação, há quem diga que ele já tem trabalhado para que a legenda se alinhe a Flávio Bolsonaro no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto.

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