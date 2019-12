Prefeitura do Rio anuncia suspensão de pagamentos

A cidade do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira (17) a suspensão provisória de todos os pagamentos a serem feitos pela prefeitura. A medida da secretaria da Fazenda foi publicada no Diário Oficial do Município e a prefeitura diz que o procedimento é “pontual e pode ser revertido a qualquer momento”.

De acordo com nota divulgada pela administração de Marcelo Crivella (PRB), “o objetivo da medida é ajustar o caixa do município do Rio de Janeiro em função dos arrestos determinados pela Justiça do Trabalho para pagamento de salários atrasados funcionários terceirizados da saúde municipal.”

A suspensão afeta o pagamento da primeira parcela do 13º dos funcionários municipais, que deveria acontecer hoje. Por lei, este pagamentodeve ser feito integralmente até o dia 20 de dezembro. A resolução que determinou a suspensão dos pagamentos está em vigor desde as 14h desta terça.

Na semana passada, o Tribunal Regional do Trabalho determinou o pagamento de 300 milhões de reais das contas do município para o pagamento de profissionais da saúde, que estão em greve em razão de atrasos nos salários de outubro, novembro e 13º.