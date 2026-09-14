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Política

​Prefeitura de SP pede ao STF que delimite alcance de decisão de Flávio Dino sobre Wi-Fi

PGM quer saber se bloqueio de contas de ONG pode afetar contrato municipal e tenta prevenir interrupção do sinal na periferia

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 19h32 | Atualizado em 14 set 2026, 22h18
Ricardo Nunes
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) (Secom-prefeitura de São Paulo/Divulgação)
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Atendendo a uma determinação do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a Procuradoria Geral do Município (PGM) protocolou, na tarde desta segunda-feira (14), uma petição no Supremo Tribunal Federal. O órgão solicita que o ministro Flávio Dino esclareça se a decisão que bloqueou as atividades financeiras do Instituto Conhecer Brasil (ICB) atinge o contrato do programa Wi-Fi Livre SP.

O acordo foi firmado pela gestão municipal com a entidade presidida por Karina Gama — que também é sócia da Go Up Entertainment, produtora responsável por Dark Horse, a cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Como o Radar mostrou mais cedo, Nunes atribuiu o inquérito no STF a uma denúncia amparada em dados falsos apresentada por um militante do Partido dos Trabalhadores.

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À coluna, a Procuradoria Geral do Município informou que a iniciativa de consultar Dino visa garantir a segurança jurídica e preservar o interesse público, em uma tentativa de evitar a interrupção dos serviços de internet gratuita oferecidos à população, especialmente nas áreas periféricas da capital paulista.

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