Prefeito de Petrópolis formaliza candidatura à reeleição com críticas a Castro

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), oficializou neste domingo, 4, sua candidatura à reeleição na cidade, situada na Região Serrana do Rio. Ele busca chegar ao seu quinto mandato à frente do município, com uma aliança composta majoritariamente por partidos de esquerda. O ato foi marcado por uma sinergia com o governo federal, representado pelo deputado federal petista Lindbergh, e por críticas ao governador do estado, Cláudio Castro (PL).

A candidatura de Bomtempo foi renovada tal como ele venceu há quatro anos: com Paulo Mustrangi (PT) como vice. O petista, inclusive, já governou Petrópolis por um mandato. Integram a chapa ainda PV, PCdoB, PSD, PDT, PSDB e Cidadania. Em seu discurso, o prefeito lembrou do desafio de reconstruir a cidade após os temporais de 2022. A liberação de mais de 400 milhões de reais pelo governo federal foi lembrada por Lindbergh, antes de Bomtempo criticar o governador do Rio pelo atraso no repasse de verbas estaduais para a cidade.

“Nunca vi na história deste estado um político ser tão perseguido quanto eu. Quando menos se espera, levanta-se uma figura para tentar impedir nosso projeto. Essas forças vão se unindo, mas estamos com o povo e o povo está com a gente. Essa é a melhor aliança. Aviso que não vai faltar coragem, coerência. Sabemos fazer o bom debate, mas também sabemos fazer o bom combate. Avisa a essa turma que vamos sair daqui mais fortes”, disse, ao direcionar as palavras contra Castro.

No pleito que reconduziu o governador ao Palácio Guanabara, em 2022, Bomtempo foi um dos seis prefeitos que não apoiaram a reeleição. O gesto foi retribuído pelo mandatário estadual, que há três semanas esteve no lançamento da candidatura do vereador local Hingo Hammes (PP), adversário do alcaide. A disputa conta ainda, no pelotão de candidatos mais bem postados nas pesquisas, com o deputado estadual e presidente do PSOL no Rio Yuri Moura.