Prefeiro ‘tiktoker’ de Sorocaba é alvo de pedido de expulsão do Republicanos

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, virou alvo de um pedido de expulsão da sua sigla, o Republicanos, por conta do apoio que ele tem dado à pré-candidatura da sua esposa, a deputada federal Sirlane Manga. A questão é que ela é filiada ao União Brasil, uma sigla distinta. Manga ficou bastante conhecido pela intensa presença nas redes sociais e foi apelidado de “prefeito tiktoker”.

No final do ano passado, Manga foi afastado do cargo a pedido da Polícia Federal por suspeita de estar envolvido com o desvio de dinheiro público da área da saúde. No Instagram, ele tem 3,9 milhões de seguidores (mais, por exemplo, do que Fernando Haddad, que tem 2,6 milhões) e no TikTok coleciona 3,4 milhões de seguidores e 87,3 milhões de curtidas em seus conteúdos.

O pedido de expulsão dele do Republicanos foi apresentado por um ex-vereador. A reportagem procurou o Republicanos estadual, mas não obteve retorno. O argumento do pedido é justamente o apoio que Manga tem dado à sua esposa, uma pessoa de outro partido. No perfil do prefeito no Instagram, uma das publicações fixadas (que ficam exibidas sempre no topo) é dele ao lado da esposa. A imagem é um convite para o lançamento da pré-candidatura dela.

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Procurado por VEJA, Manga afirma que “tem um respeito muito grande pelo partido Republicanos”, mas continuará apoiando a esposa. “Vou sempre ficar ao lado da minha esposa, mulher, mãe, profissional que eu amo tanto e que tenho a certeza de que vai representar tão bem a todos nós na Câmara Federal”, disse. Ele também argumentou que, além do fator pessoal, ele e a esposa defendem as mesmas pautas, justificando o apoio mesmo com a diferença de partidos. “Manga ainda aproveitou para destacar as bandeiras defendidas por Sirlange Manga com as quais se identifica, com destaque para a destinação de investimentos à saúde, infraestrutura, habitação e segurança para toda a Região Metropolitana de Sorocaba”, disse a assessoria do prefeito em nota.