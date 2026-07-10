🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Prefeiro ‘tiktoker’ de Sorocaba é alvo de pedido de expulsão do Republicanos

Fundamento do pedido é apoio que Rodrigo Manga tem dado à pré-candidatura da esposa como deputada federal pelo União Brasil

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 14h42 | Atualizado em 10 jul 2026, 15h07
O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos-SP)
O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos-SP) (Rodrigo Manga/Instagram)
Continua após publicidade
Prefeiro ‘tiktoker’ de Sorocaba é alvo de pedido de expulsão do Republicanos Priorizar nos meus resultados Google

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, virou alvo de um pedido de expulsão da sua sigla, o Republicanos, por conta do apoio que ele tem dado à pré-candidatura da sua esposa, a deputada federal Sirlane Manga. A questão é que ela é filiada ao União Brasil, uma sigla distinta. Manga ficou bastante conhecido pela intensa presença nas redes sociais e foi apelidado de “prefeito tiktoker”.

No final do ano passado, Manga foi afastado do cargo a pedido da Polícia Federal por suspeita de estar envolvido com o desvio de dinheiro público da área da saúde. No Instagram, ele tem 3,9 milhões de seguidores (mais, por exemplo, do que Fernando Haddad, que tem 2,6 milhões) e no TikTok coleciona 3,4 milhões de seguidores e 87,3 milhões de curtidas em seus conteúdos.

O pedido de expulsão dele do Republicanos foi apresentado por um ex-vereador. A reportagem procurou o Republicanos estadual, mas não obteve retorno. O argumento do pedido é justamente o apoio que Manga tem dado à sua esposa, uma pessoa de outro partido. No perfil do prefeito no Instagram, uma das publicações fixadas (que ficam exibidas sempre no topo) é dele ao lado da esposa. A imagem é um convite para o lançamento da pré-candidatura dela.

Continua após a publicidade

Procurado por VEJA, Manga afirma que “tem um respeito muito grande pelo partido Republicanos”, mas continuará apoiando a esposa. “Vou sempre ficar ao lado da minha esposa, mulher, mãe, profissional que eu amo tanto e que tenho a certeza de que vai representar tão bem a todos nós na Câmara Federal”, disse. Ele também argumentou que, além do fator pessoal, ele e a esposa defendem as mesmas pautas, justificando o apoio mesmo com a diferença de partidos. “Manga ainda aproveitou para destacar as bandeiras defendidas por Sirlange Manga com as quais se identifica, com destaque para a destinação de investimentos à saúde, infraestrutura, habitação e segurança para toda a Região Metropolitana de Sorocaba”, disse a assessoria do prefeito em nota.

Siga
Publicidade
TAGS:
Maquiavel
Republicanos
União Brasil
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).