Preço dos alimentos desafia Lula e preocupa candidatos aliados

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira, 8, mostrou que a popularidade do presidente Lula parou de cair. A aprovação ao trabalho do petista, que chegou a 60% em agosto do ano passado, manteve-se estável em 50%. Não houve mudança fora da margem de erro também no caso da reprovação, que é de 47%.

Apesar de indicar que o governo estancou a sangria, o levantamento trouxe uma série de dados que revelam desalento e decepção do eleitor. Para 49% dos entrevistados, o país está indo na direção errada, enquanto 41% pensam o contrário. Pela primeira vez, a avaliação negativa superou a positiva nesse quesito. Além disso, 63% acham que Lula não está fazendo aquilo que prometeu, sete pontos percentuais a mais do que em dezembro.

Onde o calo aperta

Apesar de a inflação estar sob controle e a renda do trabalhador ter aumentado, conforme dados oficiais, Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitem que o preço da comida tem contribuído para desgastar a imagem do governo.

O gasto das famílias com alimentação em casa começou a subir acima da inflação em outubro do ano passado. Em janeiro e fevereiro deste ano, foi duas vezes maior do que a inflação oficial. Essa sensação de carestia continua, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest. Do total de entrevistados, 73% declararam que o valor dos alimentos subiu no último mês, o mesmo percentual da rodada de fevereiro, o maior já registrado. Em outubro passado, só 42% diziam o mesmo.

Na reunião ministerial de março, Lula deu prioridade ao tema. Agora, em meio ao desastre natural que castiga o Rio Grande do Sul, o presidente aventou a possibilidade de importar arroz e feijão para evitar um encarecimento dos produtos.

Impacto eleitoral

Nas eleições municipais deste ano, a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro deve ser a tônica nas disputas travadas em grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Aliados do presidente contam com o prestígio dele para vencer os adversários e temem que a inflação dos alimentos reduza o potencial de transferência de votos do petista.

Um candidato apoiado pelo Palácio do Planalto, considerado estratégico no xadrez eleitoral, até procurou o ministro Fernando Haddad e o diretor do Banco Central Gabriel Galípolo para saber quando a carestia dará uma trégua. Ele ouviu relatos tranquilizadores, mas manteve o diagnóstico: a principal ameaça à imagem de Lula e à sua força como cabo eleitoral é o preço da comida.