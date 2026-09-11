Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

‘Preciso matar esse cara’, disse Vorcaro sobre homem que teria filmado sua filha

Mensagens analisadas pela Polícia Federal mostram orientações de banqueiro para capangas abordarem britânico em Saint-Tropez, na França

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 20h26
NA PRISÃO - Vorcaro: aposta nas relações com autoridades deu errado
Fotos de Vorcaro depois de ser preso pela Polícia Federal (PF/.)
Continua após publicidade
‘Preciso matar esse cara’, disse Vorcaro sobre homem que teria filmado sua filha Priorizar nos meus resultados Google

No farto acervo de arapongagens extraído pela Polícia Federal dos diálogos entre o ex-dono do Master Daniel Vorcaro e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, líder da “Turma” responsável por acessar inquéritos policiais ilegalmente e intimidar desafetos com abordagens típicas do manual dos mafiosos, uma ordem inusualmente explícita do banqueiro chamou a atenção de investigadores. O extrato a seguir faz parte do material sobre o qual o ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo nesta sexta-feira, 11.

Em 25 de julho de 2025, Vorcaro escreveu para o Sicário: “Um Filho da p*** me filmou com a stella minha filha e esta espalhando internet (sic)”, disse. Na sequência, sentenciou: “Preciso matar esse cara”. O funcionário perguntou quem era e prometeu: “Vou pra cima…” Poucos segundos depois, o banqueiro encaminhou um contato de celular com prefixo internacional do Reino Unido, afirmando tratar-se de “alguém que estava na mesa com esse idiota”.

Vorcaro mandou que seu subordinado telefonasse para o clube de praia Casa Amor, em Saint-Tropez, na Riviera Francesa, onde a suposta filmagem não autorizada teria sido feita, e se identificasse como um agente da Polícia Federal brasileira, exigindo ser informado sobre os nomes de todos que estavam na mesa com o titular do número de celular britânico. As mensagens seguintes transpareceram a ira do banqueiro: “Filha da p***. To afim de ir la agora. Tava com stella. Minha filha. Ai nao da pra admitir (sic)”, desabafou.

Siga
Continua após a publicidade

Pouco mais de uma hora depois, Sicário encaminhou ao chefe capturas de tela de uma conversa que o policial federal aposentado Marilson Roseno Silva, outro integrante da “Turma”, teria travado com o contato britânico sobre o episódio narrado por Vorcaro. “Alguém disse que eu gravei um vídeo de Daniel, mas não fui eu. Nunca gravei esse vídeo, não sei quem o gravou. Me desculpe, mas não tenho nenhuma informação sobre isso. Não sei do que você está falando”, teria retrucado o estrangeiro, em mensagens de texto em inglês. 

Continua após a publicidade

Aparentemente respondendo a mais perguntas de Silva, o sujeito interpelado forneceu os nomes de quatro amigos americanos com quem estaria sentado na mesa do estabelecimento “e algumas garotas suecas conosco”. Perguntado pelo integrante da “Turma” sobre se era bloqueiro, o interlocutor disse que Vorcaro e ele haviam estado juntos uma vez no Rio de Janeiro, mas que não o conhecia bem e que definitivamente nada sobre a suspeita de uma filmagem não autorizada da filha do banqueiro tinha a ver com ele ou seus comensais.

Continua após a publicidade

O relatório da PF mostra que, uma vez encaminhadas as respostas do contato britânico, Sicário pergunta a Vorcaro o que deveria fazer. O documento não mostra se houve resposta do mandante da abordagem e nem revela se qualquer outra ação foi empreendida em torno da revolta do ex-dono do Master com a suposta gravação de sua filha. Sicário morreu em 6 de março de 2026, dias depois de ser encontrado desacordado em sua cela na Superintendência Regional da PF em Minas Gerais. A corporação disse que ele atentou contra a própria vida.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Bastidores de Brasília
Daniel Vorcaro
PF - Polícia Federal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).