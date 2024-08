“Precisamos adequar a máquina pública ao século XXI”, diz Lula sobre o CNU

O presidente Lula comemorou neste domingo, 18, a aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU), que reuniu mais de 2 milhões de candidatos em busca de uma das 6.640 vagas nas mais diversas áreas de órgãos federais. Na sala de situação que monitora o concurso, em Brasília, o presidente destacou que não houve nenhum vazamento e disse que é preciso “adequar a máquina pública ao século XXI”.

Em uma declaração aos jornalistas no local, Lula destacou que é preciso não apenas digitalizar o processo, mas ter seres humanos qualificados nos cargos. “O papel do estado é colocar pessoas que atendam com muito carinho e muito respeito às necessidades da sociedade”, disse o presidente.

O petista destacou também que o CNU supre uma necessidade de anos por concursos, e que é preciso “discutir os temas que estão na ordem do dia”. “A democracia precisa ser debatida pras pessoas saberem o que é democracia, saber a diferença entre democracia e outros regimes, saber a importância de discutir coisas que dizem respeito ao trabalho que ele vai fazer quando for começar a trabalhar”, detalhou Lula.

Aplicado neste domingo em centenas de cidades do país, o CNU foi descrito pelo presidente como um sucesso. Ele destacou que esta é a primeira vez em que há um concordo unificado a nível nacional, e elogiou a aplicação da prova e a diversidade dos concorrentes. “É uma demonstração extraordinária de que não apenas o governo, mas a sociedade brasileira está preparada para tratar com seriedade um concurso como esse”, pontuou ele.