Pré-candidatos superam R$ 2 milhões em vaquinhas
TSE liberou financiamento coletivo desde 15 de maio
Superou os 2 milhões de reais o total arrecadado pelas dez pré-candidaturas do país que lideram o ranking de financiamento coletivo, liberado pelo TSE desde o dia 15 de maio.
O campeão até agora é o pré-candidato a presidente pelo Missão, Renan Santos, com 844.375,14 reais arrecadados até a tarde de sexta-feira.
Em segundo lugar vem o youtuber Jones Manoel, que pretende concorrer a deputado federal pelo PSOL e já conseguiu 360 mil reais.
Jones ultrapassou o deputado federal Marcel van Hatten (Novo-RS), pré-candidato ao Senado, que está com 227 mil reais.
O TSE autorizou oito plataformas a realizar as “vaquinhas” on-line.
A lista dos que mais arrecadaram até agora é:
Renan Santos (Missão), presidente: 843.983,14
Jones Manoel (PSOL), deputado federal: 355.613,91
Marcel van Hattem (Novo), senador: 227.070,00
Humberto Matos (PCdoB), deputado estadual: 122.286,16
Kim Kataguiri (Missão), cargo indefinido: 101.437,14
Elias Jabbour (PCdoB), deputado federal: 98.980,26
Gustavo Gayer (PL), senador: 83.809,08
Pedro Duarte (PSD), deputado estadual: 73.465,00
Rony Gabriel (Podemos), deputado federal: 66.850,00
Rodrigo Spada (PSD), deputado federal: 61.015,48