Pré-candidatos superam R$ 2 milhões em vaquinhas

Superou os 2 milhões de reais o total arrecadado pelas dez pré-candidaturas do país que lideram o ranking de financiamento coletivo, liberado pelo TSE desde o dia 15 de maio.

O campeão até agora é o pré-candidato a presidente pelo Missão, Renan Santos, com 844.375,14 reais arrecadados até a tarde de sexta-feira.

Em segundo lugar vem o youtuber Jones Manoel, que pretende concorrer a deputado federal pelo PSOL e já conseguiu 360 mil reais.

Jones ultrapassou o deputado federal Marcel van Hatten (Novo-RS), pré-candidato ao Senado, que está com 227 mil reais.

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O TSE autorizou oito plataformas a realizar as “vaquinhas” on-line.

A lista dos que mais arrecadaram até agora é:

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Renan Santos (Missão), presidente: 843.983,14

Jones Manoel (PSOL), deputado federal: 355.613,91

Marcel van Hattem (Novo), senador: 227.070,00

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Humberto Matos (PCdoB), deputado estadual: 122.286,16

Kim Kataguiri (Missão), cargo indefinido: 101.437,14

Elias Jabbour (PCdoB), deputado federal: 98.980,26

Gustavo Gayer (PL), senador: 83.809,08

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Pedro Duarte (PSD), deputado estadual: 73.465,00

Rony Gabriel (Podemos), deputado federal: 66.850,00

Rodrigo Spada (PSD), deputado federal: 61.015,48