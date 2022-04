Pré-candidatos ao governo do Rio marcam presença na Sapucaí

Em desfiles ou na avenida após descerem de seus camarotes, os principais pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro em 2022 prestigiaram a primeira noite das escolas de samba do Grupo Especial. E tentaram puxar um pouco para si os holofotes políticos da Sapucaí, sempre tão concentrados no prefeito Eduardo Paes (PSD).

Líder das pesquisas em empate técnico com o atual governador, Cláudio Castro (PL), Marcelo Freixo (PSB) manteve a tradição de desfilar pela Mangueira, sua escola de coração. Ao lado dele, que depois foi para o camarote Arara, estavam a cantora Teresa Cristina e o também sambista Tiago Prata, o Pratinha, um dos apadrinhados pelo pessebista para a eleição à Assembleia Legislativa do Rio em outubro. A verde e rosa homenageou Cartola, Jamelão e Delegado, três figuras emblemáticas de sua história.

Castro, também mangueirense, desceu em alguns momentos do camarote oficial do governo para a pista e arriscou alguns passos, mas discretos. Acompanhado da mulher, cumprimentou uma série de pessoas ao longo da avenida, antes de circular por outros camarotes.

Em terceiro nos levantamentos eleitorais, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) desfilou pela escola que representa a cidade, a Viradouro, atual campeã do Carnaval carioca. De camisa da diretoria, viu a agremiação cantar a folia de 1919, a primeira após a Gripe Espanhola – muito comparada com a pandemia do coronavírus.

Quem pareceu discreto perto do empolgado padrinho político foi Felipe Santa Cruz, pré-candidato do PSD de Paes. Enquanto o prefeito se entregava à passagem da Mangueira pela avenida, o advogado curtia a festa ao lado da mulher, Daniela Gusmão – com passos menos ousados, mas brilho nos olhos.

