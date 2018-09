O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, candidato a vice-presidente pelo PT e possível substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição, começou uma agenda às 5 horas da manhã desta quarta-feira cumprimentando metalúrgicas na portaria de montadoras de São Bernardo do Campo (SP).

Enquanto Haddad cumprimentava os eleitores, militantes petistas distribuíram material de campanha exibindo Lula como candidato à Presidência. Após ser barrado pela Justiça Eleitoral, o ex-presidente está impedido de ser apresentado como candidato.

Ao lado da esposa, Ana Estela, de Manuela D’Ávila (PCdoB) e de candidatos do PT em São Paulo, Haddad procurou se apresentar aos eleitores nos locais conhecidos como redutos eleitorais de Lula. “Prazer, Fernando”, disse o ex-prefeito a alguns metalúrgicos, a quem cumprimentou como “parceiros”.

Haddad trajava uma jaqueta preta, por cima de uma camiseta e de uma camisa social rosa, calça jeans e sapato marrom. Foi aconselhado a trocar a jaqueta por uma oficial do sindicato dos metalúrgicos.

Aos aliados, o ex-prefeito quis medir a temperatura da campanha. “Como está o clima na rua? Vai decolar? Periferia, vai?”, perguntou ao candidato a senador Jilmar Tatto. “Parece 2002”, respondeu Tatto, em referência à primeira eleição de Lula ao Planalto.

No carro de som, o partido pedia “votos no 13”, em alguns momentos afirmando que o voto era destinado a Lula e em outros apresentando Haddad e Manuela como parte do “time de Lula”.

Diante do desafio de fazer Haddad conhecido entre os eleitores simpáticos a Lula, aliados admitiam que há uma dúvida entre os metalúrgicos que ainda veem o ex-presidente como elegível. “No debate interno, tem muita pergunta. ‘Cadê o Lula?’ Na comparação com o Lula, não é na mesma proporção. Ainda é preciso trabalhar essa ideia, mas se essa for a principal ideia. Hoje, a principal é o Lula candidato”, disse o coordenador do comitê sindical dos funcionários da Mercedes-Benz, Max Pinho.

Câmbio

Em campanha na porta de uma fábrica de autopeças no Jardim Santa Emília, em São Paulo, Haddad prometeu adotar, em um eventual governo, uma política de “responsabilidade cambial” para a indústria nacional.

“Não vamos deixar a moeda se valorizar de novo”, disse Haddad ao diretor de Recursos Humanos da Driveway, Luiz Lopes. Ele destacou que o governo não deixará também ocorrer uma “falsa desvalorização, fruto de especulação” no mercado. Ao ouvir o diretor declarar que “dólar a R$ 3,20 não dá”, o ex-prefeito concordou: “Não dá”.

Antes da conversa com o diretor, Haddad cumprimentou funcionários da fábrica e pediu empenho nos próximos 30 dias de campanha. Nas conversas, o ex-prefeito perguntou sobre a rotina de trabalho e as negociações salariais. “O que é isso que vocês tem no ouvido?”, questionou a um dos funcionários, que lhe explicou a função do protetor auricular.

(com Estadão Conteúdo)