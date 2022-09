“Povo vai mostrar sua força nas ruas”, diz Braga Netto

Candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições deste ano, o general Walter Braga Netto deu uma pincelada eleitoral no desfile de 7 de Setembro, em Brasília, pouco antes da chegada do presidente ao palanque.”Estamos comemorando 200 anos do Brasil de verde e amarelo. O povo vai mostrar sua força na rua”, disse o candidato.

Braga Neto estava ao lado do general Hamilton Mourão, atual vice-presidente na chapa do presidente. “É o presente e o futuro”, disse Mourão ao ser abordado pela reportagem, em tom de brincadeira. “Duzentos anos da nossa independência. Uma festa maravilhosa. Comemorando o que nós somos: uma nação de irmãos. É hora de Bolsonaro. Lula acaba hoje”, concluiu o general, que ao longo do mandato protagonizou algumas divergências com o chefe do Executivo.

Os dois aguardavam juntos a chegada de Bolsonaro na Esplanada, antes do início do evento, em Brasília.