Postura de Milei em convenção do PL irrita governo e embaixador do Brasil é convocado
Convocação tem como objetivo enviar recado de insatisfação ao governo argentino e é sinalização de que o Palácio do Planalto quer explicações do país vizinho
A postura do presidente da Argentina, Javier Milei, durante a convenção do PL que confirmou Flavio Bolsonaro como candidato à presidência da República incomodou o governo brasileiro, que convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, para prestar esclarecimentos sobre a relação entre os dois países.
Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, a decisão foi tomada na madrugada deste domingo. O ministro Mauro Vieira estava em trânsito da Ásia para o Brasil e ficou sabendo das ofensas de Milei quando ainda estava no voo. Ele desembarcou em Brasília na manhã deste domingo.
A convocação tem como objetivo enviar um recado de insatisfação ao governo argentino e é uma sinalização de que o Palácio do Planalto quer explicações do país vizinho.
Durante a convenção do PL, Milei fez um discurso inflamado e chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de “lixo careca”, em reação à decisão do magistrado de vetar sua visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.
“A Justiça brasileira não me permitiu visitar meu amigo injustamente encarcerado, quando Lula se cansou de receber dirigentes estrangeiros enquanto esteve preso, entre eles o então presidente da Argentina, Alberto Fernández”, afirmou Milei. “Isso não é nada além de mais uma clara demonstração da injustiça de sua detenção e do caráter vingativo de seus responsáveis”, completou.
Além de fazer críticas ao socialismo, o presidente argentino pontuou que a postulação de Flávio ao comando do Palácio do Planalto é mais um passo da transformação política em curso na América Latina.