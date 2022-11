Postura de Bolsonaro estimula bloqueios em rodovias, dizem sindicatos

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e outros sindicatos ligados à categoria emitiram uma nota na qual defendem o estado democrático de direito e afirmam que o silêncio do presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado das eleições presidenciais estimula os bloqueios feitos por seus apoiadores em rodovias do país.

Segundo as entidades, o resultado das urnas “expressa a vontade da maioria da população e deve ser respeitado”. “A postura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em manter o silêncio e não reconhecer o resultado das urnas acaba dificultando a pacificação do país, estimulando uma parte de seus seguidores a adotarem ações de bloqueios nas estradas brasileiras”, afirmam.

Os policiais dizem ainda que a PRF está trabalhando para restabelecer a normalidade nas rodovias. “Apesar disso, os PRFs seguem trabalhando diuturnamente para o restabelecimento do direito de ir e vir da população. Importa frisar que compete exclusivamente à gestão do Departamento de Polícia Rodoviária Federal providenciar e disponibilizar os meios e a organização do efetivo necessários para dar cumprimento à desobstrução das rodovias federais”, diz o comunicado.

Caminhoneiros bolsonaristas protestam em rodovias por todo o país com alegações infundadas sobre fraude nas urnas pedidos de intervenção militar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já determinou que as vias sejam desbloqueadas. Além da PRF, a Polícia Federal e a Polícia Militar também ajudam a liberar as estradas.